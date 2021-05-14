Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги

Москва, 14 мая. Проект закона, устанавливающий порядок, который отменяет обязанность подавать налоговую декларацию при продаже недвижимости, внесло в Госдуму Правительство РФ.

Речь идет о случае продажи недвижимости, которая находилась в собственности меньше минимального предельного срока владения — пять или три года. Документ предусматривает отмену необходимости представления налоговой декларации формы 3-НДФЛ при реализации данного вида имущества. Еще одно условие — доход от сделки не должен превышать сумму налоговых вычетов при продаже имущества — 250 тысяч рублей либо 1 млн рублей.

Обязанность платить налог и подавать декларацию сохраняется, даже если доход от продажи не превышает указанные размеры налоговых вычетов, уточнил сотрудник адвокатского бюро Asterisk Станислав Климов. В случае принятия законопроекта эта мера будет отменена для указанных случаев.

Ведущий юрисконсульт юридической службы «Инком-Недвижимость» Светлана Болотская ранее предупредила россиян, в каких случаях законные наследники могут лишиться недвижимости.