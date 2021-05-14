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14 мая 19:55
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19:54
Политика
Мастера хореографии исполнят самый масштабный танец в День России
19:53
Общество
Правительство Приморья готовит проекты, под которые получит бюджетный кредит
19:51
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом
19:50
Общество
В США научились модифицировать частицы ВИЧ для лечения детей с иммунодефицитом
19:49
Политика
Генсек ООН рассчитывает на укрепление сотрудничества с РФ по поддержанию мира
19:48
Общество
Визы в Италию снова можно будет получить в Самаре
19:46
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП на проспекте Сизова в Петербурге
19:44
Общество
Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы
19:43
Политика
Джабаров назвал условие для расширения списка недружественных стран
19:42
Происшествия
Школьники устроили массовую драку в Невском районе Петербурга
19:39
Политика
Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко
19:37
Шоу-бизнес
Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели
19:36
Общество
Шашлыки жарить можно: особый противопожарный режим отменен на большей части Приморья
19:35
Политика
Экс-депутат Рады Журавко предрек тотальную зачистку оппозиции на Украине
19:34
Спорт
Исмаилов ответил назвавшему Нурмагомедова проектом UFC Кадырову
19:33
Экономика
Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги
19:33
Происшествия
Нижегородский СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
19:32
Происшествия
Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной
19:32
Видео
Путин назвал арест Медведчука «зачисткой политического поля». События дня
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Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги

Экономика
Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 мая. Проект закона, устанавливающий порядок, который отменяет обязанность подавать налоговую декларацию при продаже недвижимости, внесло в Госдуму Правительство РФ.

Речь идет о случае продажи недвижимости, которая находилась в собственности меньше минимального предельного срока владения — пять или три года. Документ предусматривает отмену необходимости представления налоговой декларации формы 3-НДФЛ при реализации данного вида имущества. Еще одно условие — доход от сделки не должен превышать сумму налоговых вычетов при продаже имущества — 250 тысяч рублей либо 1 млн рублей.

Обязанность платить налог и подавать декларацию сохраняется, даже если доход от продажи не превышает указанные размеры налоговых вычетов, уточнил сотрудник адвокатского бюро Asterisk Станислав Климов. В случае принятия законопроекта эта мера будет отменена для указанных случаев.

Ведущий юрисконсульт юридической службы «Инком-Недвижимость» Светлана Болотская ранее предупредила россиян, в каких случаях законные наследники могут лишиться недвижимости.

госдума налоги жилье законопроект недвижимость налоговый вычет продажа недвижимости
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Все новости / Экономика / Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги
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