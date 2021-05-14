Нижегородский СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Нижний Новгород, 14 мая. Следственный комитет подтвердил информацию о задержании 49-летнего жителя города Заволжье, подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы в поселке Большое Козино.

По версии следствия, предполагаемый преступник прибыл на электричке в поселок, где проживала девочка. Передвигаясь на велосипеде, он заметил жертву и напал на нее в лесополосе. Злоумышленник изнасиловал школьницу и нанес ей смертельное ножевое ранение, говорится на сайте следственного управления СК по Нижегородской области.

Подозреваемый ранее признал вину в совершении преступления, сообщало Федеральное агентство новостей. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.