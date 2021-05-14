Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной

Таллахасси, 14 мая. Житель Флориды решил запастись топливом для своего Hummer, но нечаянно сжег и машину, и горючее. Огонь уничтожил дорогостоящий внедорожник вместе с бензином.

Инцидент произошел в Гомосасе, штат Флорида, где водитель Hummer заполнил четыре контейнера с газом в торговом центре и намеревался спокойно поехать с запасом топлива домой. Однако в этот момент автомобиль загорелся прямо рядом с заправочной станцией, пишет The New York Post.

Мужчина решил как следует закупиться бензином в связи с общенациональным топливным дефицитом, который сейчас испытывают США. Однако из этой задумки ничего хорошего не вышло. Очевидцы рассказали, что, едва покинув заправку, Hummer мгновенно вспыхнул и практически выгорел дотла. На место возгорания немедленно прибыли пожарные бригады, которым понадобилось 20 минут для того, чтобы полностью справиться с огнем.

По словам огнеборцев, пламя было достаточно сильным и могло нанести ущерб другим автомобилям и инфраструктуре. Внутри сгоревшего внедорожника сотрудники экстренных служб нашли расплавленные канистры, в которых находилось топливо.

К сгоревшему автомобилю также вызвали бригаду врачей, которые осмотрели пострадавшего водителя. Американец поплатился за запасливость ожогами, однако от госпитализации отказался. В настоящий момент специалисты выясняют причину, по которой мог загореться Hummer. Велика вероятность, что для возгорания машины, битком набитой горючей жидкостью, могло быть достаточно искры.