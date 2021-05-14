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19:54
Политика
Мастера хореографии исполнят самый масштабный танец в День России
19:53
Общество
Правительство Приморья готовит проекты, под которые получит бюджетный кредит
19:51
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом
19:50
Общество
В США научились модифицировать частицы ВИЧ для лечения детей с иммунодефицитом
19:49
Политика
Генсек ООН рассчитывает на укрепление сотрудничества с РФ по поддержанию мира
19:48
Общество
Визы в Италию снова можно будет получить в Самаре
19:46
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП на проспекте Сизова в Петербурге
19:44
Общество
Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы
19:43
Политика
Джабаров назвал условие для расширения списка недружественных стран
19:42
Происшествия
Школьники устроили массовую драку в Невском районе Петербурга
19:39
Политика
Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко
19:37
Шоу-бизнес
Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели
19:36
Общество
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19:35
Политика
Экс-депутат Рады Журавко предрек тотальную зачистку оппозиции на Украине
19:34
Спорт
Исмаилов ответил назвавшему Нурмагомедова проектом UFC Кадырову
19:33
Экономика
Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги
19:33
Происшествия
Нижегородский СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
19:32
Происшествия
Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной
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Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной

Происшествия
Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной
Prt Scr twitter.com  /  @nypost

Таллахасси, 14 мая. Житель Флориды решил запастись топливом для своего Hummer, но нечаянно сжег и машину, и горючее. Огонь уничтожил дорогостоящий внедорожник вместе с бензином.

Инцидент произошел в Гомосасе, штат Флорида, где водитель Hummer заполнил четыре контейнера с газом в торговом центре и намеревался спокойно поехать с запасом топлива домой. Однако в этот момент автомобиль загорелся прямо рядом с заправочной станцией, пишет The New York Post.

Мужчина решил как следует закупиться бензином в связи с общенациональным топливным дефицитом, который сейчас испытывают США. Однако из этой задумки ничего хорошего не вышло. Очевидцы рассказали, что, едва покинув заправку, Hummer мгновенно вспыхнул и практически выгорел дотла. На место возгорания немедленно прибыли пожарные бригады, которым понадобилось 20 минут для того, чтобы полностью справиться с огнем.

По словам огнеборцев, пламя было достаточно сильным и могло нанести ущерб другим автомобилям и инфраструктуре. Внутри сгоревшего внедорожника сотрудники экстренных служб нашли расплавленные канистры, в которых находилось топливо.

К сгоревшему автомобилю также вызвали бригаду врачей, которые осмотрели пострадавшего водителя. Американец поплатился за запасливость ожогами, однако от госпитализации отказался. В настоящий момент специалисты выясняют причину, по которой мог загореться Hummer. Велика вероятность, что для возгорания машины, битком набитой горючей жидкостью, могло быть достаточно искры.

сша пожар бензин внедорожник hummer
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