Галкин поразил поклонников фотографией дочери Пугачевой в розовом тренче

Москва, 14 мая. Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Лиза собрала множество восторженных отзывов поклонников, которые были приятно удивлены ее образом с нежного цвета тренчем.

Шоумен и исполнительница охотно делятся подробностями повседневной жизни их детей Лизы и Гарри. У близнецов даже имеется своя фан-база. Подписчики не перестают удивляться эрудированности, воспитанности и смышлености звездных детей.

Но это далеко не все качества, которые умиляют пользователей. Поклонники Галкина каждый раз приходят в восторг от модных образов юных звезд Instagram. Так, телеведущий поделился снимком дочери, позирующей в розовом тренче и бейсболке в тон от бренда Gucci. Фанаты девочки оставили ей множество комплементов, а также похвалили юмориста за умение правильно подбирать одежду детям.

«Мне очень нравится, как одеваете детей! Со вкусом, модно и по-детски. Чаще всего сейчас детей одевают модно, но чрезмерно взросло»; «Ей очень идет! Вы очень хорошо одеваете детей! Молодцы! Они у вас прям модники», — отреагировали пораженные фолловеры.

Мать Лизы и Гарри Галкиных Алла Пугачева тоже не отстает от своих детей. Фанаты недавно опубликовали ее фото в дерзком образе. Звезда отошла от привычных балахонов, сделав выбор в пользу простых футболок и джинсов.