Жители Мурманской области встретили кита у полуострова Средний

Мурманск, 14 мая. Неподалеку от полуострова Средний в Мурманской области местные жители увидели кита. Огромное млекопитающее попало на видео.

Необычными кадрами поделился северянин, который выложил их в сообществе «Мурманск» в социальной сети «ВКонтакте». Как отметил автор видео, киты в Баренцевом море, словно дети, приплывают к людям, чтобы поиграться.

«Чтобы это увидеть, достаточно постоять на берегу Териберки, хотя бы где песчаная коса. Бесплатно. Без выхода в море», — делятся комментаторы под видео.

Два маленьких медвежонка стали первыми постояльцами приюта для диких животных, который откроется в Суксунском районе Прикамья в 2021 году. Как сообщалось ранее, в Сети появились кадры спасения животных прикамскими волонтерами.