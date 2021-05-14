Обвиняемого в шпионаже в пользу РФ американца осудили на 15 лет

Вашингтон, 14 мая. Суд в американском штате Виргиния приговорил к 15 годам и восьми месяцам тюрьмы экс-спецназовца Питера Рафаэля Дзибински-Деббинса за шпионаж в пользу России.

Сторона обвинения требовала для американца более сурового наказания — 17 лет тюремного заключения. При этом защита бывшего военного настаивала на том, чтобы ему назначили пять лет тюрьмы. На суде мужчина извинился за содеянное и заверил, что стал «жертвой российской разведки».

«Я страдал в моем одиноком молчании 25 лет», — приводят местные СМИ его слова.

Нескольких человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России, арестовали болгарские полицейские, сообщал сайт 360tv.ru. В операции по задержанию участвовали сотрудники службы государственной безопасности ДАНС и МВД.