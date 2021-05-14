Захарова сообщила об окончательном закрытии вопроса найма россиян посольством США

Москва, 14 мая. Тема найма российских граждан из третьих стран дипведомствами Соединенных Штатов полностью закрыта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, американские представительства в России должны привести состав персонала в надлежащее состояние до 1 августа. Официальный представитель МИД дала комментарий ТАСС. Она также напомнила о решении Москвы запретить посольствам и консульствам недружественных стран нанимать россиян и граждан третьих стран.

«Американской стороне регулярно даются необходимые разъяснения, не оставляющие почвы для каких-либо недопониманий. Данный вопрос закрыт окончательно и бесповоротно», — подчеркнула Захарова.

Ранее посольство США в Москве заявило о временной приостановке ограничений по найму российской стороной. В связи с этой информацией диппредставительство до 16 июля намерено предоставлять обычные услуги для граждан США.