Санкт-Петербург, 14 мая. Украинскую оппозицию подавляют, поскольку Незалежная перестала быть демократическим государством, заявил политолог Сергей Марков.

Эксперт прокомментировал арест главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». По его словам, на Украине все знают, что оппозицию подавляют, так как сами прекратили быть демократическим государством.

«Оппозиция будет, но будет репрессироваться, это норма для них, установленная диктатором Украины — прислуги США», — подчеркнул Марков.

Помимо этого, он назвал страшным то, что Соединенные Штаты создали киберкомандование, так как там повышен уровень руководства и ресурсообеспеченности.

«Раньше было то же самое, но на уровень меньше. Только увеличилось финансирование. Это некоторое увеличение политики бюрократической финансовых ресурсов. У нас тоже создано, только называется по-другому», — отметил политолог.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ситуацию на Украине после ареста Медведчука.