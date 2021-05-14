Иванов на премьере фильма «Турист» рассказал об успехах российских инструкторов в ЦАР

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14 мая 21:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
21:12
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала брюки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
21:12
Общество
Тульским школьникам разрешили последние звонки и выпускные балы
21:06
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта
21:04
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Джорджа Майкла получит часть наследства покойного артиста
21:03
Весь мир
Самер Суэйфан и Максим Шугалей: фильм «Турист» объединит народ ЦАР
21:02
Спорт
Украинская теннисистка Ястремская объяснила попадание допинга в организм сексом
21:01
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники в жилых кварталах в Донбассе
21:01
Политика
Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
21:00
Общество
Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров
20:56
Общество
«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
20:50
Политика
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии
20:49
Армия
МО РФ планирует создать центры «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек
20:46
Происшествия
На детей в Тульской области обрушились каменные фрагменты балкона
20:46
Общество
В зоопарке Белгорода на свет появились сразу три детеныша кенгуру
20:46
Шоу-бизнес
Гагариной посоветовали родить третьего ребенка для решения семейных проблем
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Иванов на премьере фильма «Турист» рассказал об успехах российских инструкторов в ЦАР

Весь мир
Иванов на премьере фильма «Турист» рассказал об успехах российских инструкторов в ЦАР
Фонд защиты национальных ценностей  / 

Банги, 14 мая. Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов выступил на пресс-конференции «Гибридные войны: Противостояние информационным фейкам», прошедшей в столице ЦАР.

Мероприятие приурочено к выходу фильма «Турист» российско-центральноафриканского производства. Первая картина, вышедшая на государственном языке ЦАР — санго, повествует о помощи, которую инструкторы из РФ оказывают африканской республике.

Иванов отметил, что российские специалисты справились с поставленной задачей: национальная армия страны (FACA) подготовлена.

«Хотел бы отметить целеустремленность всех сотрудников вооруженных сил, полиции и жандармерии, которые постигают азы военной науки и борьбы с преступностью. На сегодняшний день мы видим результат: бандитизм в республике подавлен, ситуация взята под контроль. Это позволяет развиваться в правовом поле и самое главное — поднимать экономику страны», — констатировал Иванов.

Иванов на премьере фильма «Турист» рассказал об успехах российских инструкторов в ЦАР
facebook.com  / @Ngrebada Firmin

Глава СОМБ заявил, что у народа ЦАР есть только один путь — вперед. Причем основной упор необходимо сделать на работе с молодежью.

«Далее необходимо развиваться по всем направлениям. Создавать институты, другие учебные заведения, общественные организации. Чтобы, начиная от школьного возраста, вся молодежь была задействована», — подчеркнул он.

Не обошел Иванов вниманием и тему вбросов в ангажированных СМИ, которые пытаются дискредитировать помощь РФ Центральноафриканской Республике.

«Это делается для того, чтобы каким-то образом всю ситуацию повернуть вспять, чтобы заново не развиваться экономически, а заниматься теми проблемами, которые были. Так что только вперед», — резюмировал Александр Иванов.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, также присутствовавший на мероприятии, со своей стороны выразил озабоченность в связи с использованием Организации Объединенных Наций для распространения недостоверной информации.

Иванов на премьере фильма «Турист» рассказал об успехах российских инструкторов в ЦАР
Фонд защиты национальных ценностей  / 

«Очень обидно, потому что в начале марта мы провели опрос среди 1300 респондентов. Не только в Банги, но и в других населенных пунктах. И в то же время мы находим отчет неких экспертов Организации Объединенных Наций, которые выносят противоположные нашим исследованиям данные, не соответствующие действительности. Кто видел этих людей?», — возмутился ученый.

Социолог считает, что международная организация игнорирует свои прямые задачи и дестабилизирует обстановку в стране.

«Я спрашивал многих людей, проводились ли эти исследования на самом деле. Вызывает очень большую настороженность то, что такие организации, как ООН, используются для распространения фейков. То есть они не поддерживают мир во всем мире, а выступает проводником ложной информации», — объяснил Шугалей.

Несмотря на усилия третьих лиц, подготовленные российскими инструкторами Вооруженные силы ЦАР смогли нейтрализовать действовавшие в стране бандформирования и обеспечить перспективу развития национальной экономики. Во многом это стало возможным благодаря российским инструкторам, которые находятся в ЦАР с 2018 года по согласованию с Советом Безопасности ООН.

Иванов на премьере фильма «Турист» рассказал об успехах российских инструкторов в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

За это время специалисты из РФ подготовили более четырех тысяч представителей силовых структур республики. Накануне декабрьских выборов обстановка в стране резко осложнилась в связи с активизацией боевиков, подконтрольных экс-президенту ЦАР Франсуа Бозизе. Однако полученные у российских инструкторов навыки позволили FACA предотвратить попытку госпереворота, оперативно перейти в контрнаступление и уничтожить врага.

Именно эти события легли в основу российско-центральноафриканского фильма «Турист», премьера которого состоялась 14 мая на центральном стадионе Банги.

африка цар
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