Полиция проводит проверку после стрельбы на детской площадке в Сочи

Краснодар, 14 мая. Правоохранители инициировали проверку по факту конфликта со стрельбой на детской площадке в Адлерском районе города, передает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Бакинской. По словам очевидцев, между мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в перестрелку. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции составили ориентировку на розыск предполагаемых злоумышленников.

По предварительным данным, у двух участников конфликта есть огнестрельные ранения, сообщало Федеральное агентство новостей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.