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14 мая 19:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:51
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом
19:50
Общество
В США научились модифицировать частицы ВИЧ для лечения детей с иммунодефицитом
19:49
Политика
Генсек ООН рассчитывает на укрепление сотрудничества с РФ по поддержанию мира
19:48
Общество
Визы в Италию снова можно будет получить в Самаре
19:46
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП на проспекте Сизова в Петербурге
19:44
Общество
Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы
19:43
Политика
Джабаров назвал условие для расширения списка недружественных стран
19:42
Происшествия
Школьники устроили массовую драку в Невском районе Петербурга
19:39
Политика
Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко
19:37
Шоу-бизнес
Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели
19:36
Общество
Шашлыки жарить можно: особый противопожарный режим отменен на большей части Приморья
19:35
Политика
Экс-депутат Рады Журавко предрек тотальную зачистку оппозиции на Украине
19:34
Спорт
Исмаилов ответил назвавшему Нурмагомедова проектом UFC Кадырову
19:33
Экономика
Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги
19:33
Происшествия
Нижегородский СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
19:32
Происшествия
Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной
19:32
Видео
Путин назвал арест Медведчука «зачисткой политического поля». События дня
19:32
Шоу-бизнес
Галкин поразил поклонников фотографией дочери Пугачевой в розовом тренче
19:29
Происшествия
Двухлетний ребенок пострадал при ДТП в Петербурге
19:28
Общество
Жители Мурманской области встретили кита у полуострова Средний
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Генерал-лейтенант Епишин: Чехию перестанут воспринимать всерьез после скандала с Россией

Политика
Генерал-лейтенант Епишин: Чехию перестанут воспринимать всерьез после скандала с Россией
Prt Scr youtube.com  /  Библиотеки Москвы

Москва, 14 мая. Генерал-лейтенант СВР в отставке Дмитрий Епишин рассказал, что власти Чехии сильно хотят стать европейцами, однако они не дотягивают, поэтому и стараются что-то придумать.

По его словам, не стоит говорить о природе взрывов на военных складах в деревне Врбетице. Когда это произошло, чешские власти сами признали, что там был полный хаос, подчеркнул Епишин «Общественной службе новостей».

«Смысл в том, что они очень хотят стать европейцами. А реальность такова, что они как бы не дотягивают. Им нужно что-то придумать. <...> И уж появление двух наших терминаторов, связанных с этими взрывами, просто притянуто за рожь», — заявил он.

Епишин уточнил, что Чехию перестанут воспринимать всерьез после скандала с Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что Правительство России утвердило список недружественных иностранных государств, в который вошла Чехия.

россия чехия епишин
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