Москва, 14 мая. Генерал-лейтенант СВР в отставке Дмитрий Епишин рассказал, что власти Чехии сильно хотят стать европейцами, однако они не дотягивают, поэтому и стараются что-то придумать.

По его словам, не стоит говорить о природе взрывов на военных складах в деревне Врбетице. Когда это произошло, чешские власти сами признали, что там был полный хаос, подчеркнул Епишин «Общественной службе новостей».

«Смысл в том, что они очень хотят стать европейцами. А реальность такова, что они как бы не дотягивают. Им нужно что-то придумать. <...> И уж появление двух наших терминаторов, связанных с этими взрывами, просто притянуто за рожь», — заявил он.

Епишин уточнил, что Чехию перестанут воспринимать всерьез после скандала с Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что Правительство России утвердило список недружественных иностранных государств, в который вошла Чехия.