Жителям Кирова предложили обменять пластиковые пакеты на экосумки

Киров, 14 мая. Жители Кировской области смогут поучаствовать в проекте развития экологического мышления. Его организатором стал Центр развития творчества детей и юношества города Кирова.

Акция с января по май 2021 года проходит в трех этапах, пишет портал «Свой Кировский». 800 добровольцев среди школьников изготовили экологичные тканевые сумки-шоперы. Тренд на использование таких изделий позволяет сделать мир чище.

Второй этап акции заключался в проведении более 100 мастер-классов для кировчан, темами которых стали осознанное потребление и сортировка мусора. Все желающие 15 мая смогут сдать полиэтиленовые пакеты в специальном пункте ТЦ «Глобус» и взамен получить одну из 800 сумок-шоперов.

Заключительным этапом проекта станет оглашение результатов акции и награждение лучших экологических отрядов. Итоги конкурса будут озвучены на первом Всероссийском молодежном форуме «Экосистема» с 23 по 27 мая.

Фотовыставка «Сквозь пальцы» состоялась в Кирове 5 мая. Как сообщалось ранее, участникам мероприятия через фото рассказали о главных проблемах в городе.