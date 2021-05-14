Актрису Юлию Снигирь раскритиковали за «мальчиковую» стрижку

Москва, 14 мая. Известная российская актриса Юлия Снигирь похвасталась новым образом. Фотографию с модной стрижкой артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Долгие годы Снигирь неизменно блистала на кадрах и ковровых дорожках с длинными темными локонами, однако в последнее время она постепенно стала менять свой образ.

Не все многочисленные фолловеры звездного аккаунта восприняли адекватно перемены во внешности звезды. На новом снимке актриса позирует в синем клетчатом пиджаке с очень коротко стриженными волосами. Поклонники сразу же окрестили прическу «мальчиковой».

Некоторые решили, что образ заметно омолодил 37-летнюю артистку и она стала выглядеть словно девочка, но большинство уверены, что длинные волосы делают образ артистки элегантнее и сексуальнее. Нашлись и те, кто не поверил, что Снигирь решилась на подобное. Фолловеры считают, что звезда сериала «Кровавая барыня» лишь надела парик.

«Вы невероятно красивая женщина, зачем так сразу под мальчика-то? Надеюсь, что это просто парик»; «Мальчиковая стрижка ведь. Не надо было так радикально»; «С длинными лучше, хотя так вроде тоже ничего. Но все же локоны смотрелись куда более секси», — раскритиковали актрису пользователи Сети.

Снигирь недавно рассказала фолловерам о своем конфузе на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. Звезда из-за сбившегося тайминга не смогла продемонстрировать элегантное красное платье от Dior.