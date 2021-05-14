Анастасия Решетова раскрыла подробности знакомства с Тимати

Москва, 14 мая. Модель Анастасия Решетова презентовала документальный фильм «Мой монолог» на YouTube. Экс-возлюбленная Тимати рассказала, как ей удалось познакомиться с известным исполнителем.

Рэпер подписался на Решетову в Instagram. Спустя неделю они увидели друг друга. Модель и певец случайно встретились за общим столом. Вопреки расхожему мнению, их отношения развивались медленно. Только спустя несколько лет они поняли, что хотят создать семью. Но Решетову все время терзали сомнения.

«Мне казалось, что ничего не получится. Никакой спокойной личной жизни. Я не помню ни одной недели, чтобы я не плакала. Я не хочу всю жизнь так жить. Очень много всего между нами было: любовь и ненависть, интриги, предательство, яркие моменты, клятвы», — поделилась воспоминаниями звезда Instagram.

Решетова благодарна Тимати за тот опыт, который она получила в отношениях с ним. Она сравнивает его с отцом и наставником, который многому ее научил.

Рассказывая о причинах тяжелого расставания с исполнителем, героиня фильма отметила, что устала терпеть постоянное предательство, хотя после рождения сына Ратмира мечты модели начали воплощаться в реальность.