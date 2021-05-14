Издание «Медуза» ищет новых инвесторов после уменьшения донатов в криптовалюте

Москва, 14 мая. «Медуза»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) пытается возобновить приток денег на криптовалютные кошельки.

«Медуза» в конце апреля попала в список иноагентов по решению Минюста РФ. В результате у издания пропали рекламодатели и возможность зарабатывать в стандартном режиме. «Медуза» закрыла представительства в Москве и Риге, были сокращены зарплаты авторам. Для пополнения средств была запущена программа по сбору пожертвований.

Инфокампания в поддержку «Медузы» позволила в первый же день собрать более трех миллионов рублей в криптовалюте. Уже 4 мая сумма достигла 9 миллионов. Однако сейчас кошельки Bitcoin и Etherium издания демонстрируют минимальный рост. Денежные притоки значительно сократились.

Новым статусом «Медузы» воспользовались британские агенты влияния в лице сетевого издания Bellingcat, передает «ПолитЭксперт». Иностранная организация в социальных сетях призвала свою аудиторию пожертвовать по 200 евро.

Утром 13 мая «Медуза» опубликовала статью, в которой благотворители рассказывают о «важности финансовой поддержки» латвийского СМИ. Ситуацию пытаются выставить так, будто бы независимые журналисты попали под политическое давление. Но в итоге материал выглядит как крик о помощи из-за теряющей эффективность краудфандинговой системы.

Минюст России ранее расширил список СМИ-иноагентов, добавив в лист онлайн-издание бывших работников газеты «Ведомости».

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.