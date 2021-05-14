Создан безмагнитный электродвигатель с увеличенным КПД

Штутгарт, 14 мая. Немецкий производитель автозапчастей Mahle представил электродвигатель, сконструированный без применения постоянных магнитов.

Разработчик сообщает, что новый электромотор окажется более дешевым, потому что не нуждается в редкоземельных металлах. Кроме того, силовой агрегат демонстрирует рост КПД на максимальных оборотах на 95%.

В Mahle заявляют, что усовершенствованные электродвигатели подойдут как легковым, так и грузовым автомобилям. Они должны заинтересовать европейских автопроизводителей низкой стоимостью производства. Первые силовые установки уже тестируются заинтересованными компаниями. Их выпуск может начаться в ближайшие два года.

Лучшей машиной на планете по версии World Car Awards в 2021 году был признан электрокар Volkswagen ID.4.