Полиция проводит проверку после ДТП с участием сенатора Олега Королева

Липецк, 14 мая. Правоохранители инициировали проверку после аварии с участием сенатора Олега Королева, заявила представитель пресс-службы ГУ МВД по региону Марина Коробова.

По ее словам, в полицию Липецка поступило сообщение о том, что иномарка Lexus якобы грубо нарушает ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно задержали предполагаемого злоумышленника. Как выяснилось, за рулем находился бывший губернатор области и сенатор Олег Королев. В его отношении был составлен административный протокол.

«Единая Россия» приостановила членство сенатора после инцидента с автомобилем, сообщало Федеральное агентство новостей. Если он докажет свою невиновность, партийное руководство восстановит его статус.