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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:51
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом
19:50
Общество
В США научились модифицировать частицы ВИЧ для лечения детей с иммунодефицитом
19:49
Политика
Генсек ООН рассчитывает на укрепление сотрудничества с РФ по поддержанию мира
19:48
Общество
Визы в Италию снова можно будет получить в Самаре
19:46
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП на проспекте Сизова в Петербурге
19:44
Общество
Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы
19:43
Политика
Джабаров назвал условие для расширения списка недружественных стран
19:42
Происшествия
Школьники устроили массовую драку в Невском районе Петербурга
19:39
Политика
Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко
19:37
Шоу-бизнес
Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели
19:36
Общество
Шашлыки жарить можно: особый противопожарный режим отменен на большей части Приморья
19:35
Политика
Экс-депутат Рады Журавко предрек тотальную зачистку оппозиции на Украине
19:34
Спорт
Исмаилов ответил назвавшему Нурмагомедова проектом UFC Кадырову
19:33
Экономика
Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги
19:33
Происшествия
Нижегородский СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
19:32
Происшествия
Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной
19:32
Видео
Путин назвал арест Медведчука «зачисткой политического поля». События дня
19:32
Шоу-бизнес
Галкин поразил поклонников фотографией дочери Пугачевой в розовом тренче
19:29
Происшествия
Двухлетний ребенок пострадал при ДТП в Петербурге
19:28
Общество
Жители Мурманской области встретили кита у полуострова Средний
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Полиция проводит проверку после ДТП с участием сенатора Олега Королева

  /   Обновлено: 14 мая 2021 19:10
Происшествия
Полиция проводит проверку после ДТП с участием сенатора Олега Королева
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Липецк, 14 мая. Правоохранители инициировали проверку после аварии с участием сенатора Олега Королева, заявила представитель пресс-службы ГУ МВД по региону Марина Коробова.

По ее словам, в полицию Липецка поступило сообщение о том, что иномарка Lexus якобы грубо нарушает ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно задержали предполагаемого злоумышленника. Как выяснилось, за рулем находился бывший губернатор области и сенатор Олег Королев. В его отношении был составлен административный протокол.

«Единая Россия» приостановила членство сенатора после инцидента с автомобилем, сообщало Федеральное агентство новостей. Если он докажет свою невиновность, партийное руководство восстановит его статус.

дтп липецк олег королев
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