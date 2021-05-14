Офтальмолог объяснил, как солнцезащитные очки могут навредить глазам

Москва, 14 мая. Солнцезащитные очки — не просто модный аксессуар, но и необходимое средство защиты для глаз. Офтальмолог Мария Левина рассказала, в каком случае они могут быть опасны для зрения.

По словам специалиста, темные очки категорически не стоит покупать без примерки. В первую очередь необходимо заметить, не сдавливает ли оправа голову и переносицу, а также не причиняет ли она неудобств при движении и надежно ли сидит, передает «Радио 1».

Очки могут навредить при неправильно подобранных линзах. Защиту глаз обеспечивает не затемнение, а специальный фильтр, который уберегает глазные ткани от вредоносного воздействия солнца. Экономить на очках не стоит, поскольку интенсивное ультрафиолетовое воздействие увеличивает шансы раннего развития катаракты, поражения сетчатки и других проблем.

Офтальмолог Вячеслав Куренков ранее опроверг миф о пользе моркови и черники для зрения. По его словам, организм из этих продуктов усвоит только необходимую ему дозу полезных для здоровья глаз веществ.