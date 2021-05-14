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14 мая 19:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:51
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом
19:50
Общество
В США научились модифицировать частицы ВИЧ для лечения детей с иммунодефицитом
19:49
Политика
Генсек ООН рассчитывает на укрепление сотрудничества с РФ по поддержанию мира
19:48
Общество
Визы в Италию снова можно будет получить в Самаре
19:46
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП на проспекте Сизова в Петербурге
19:44
Общество
Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы
19:43
Политика
Джабаров назвал условие для расширения списка недружественных стран
19:42
Происшествия
Школьники устроили массовую драку в Невском районе Петербурга
19:39
Политика
Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко
19:37
Шоу-бизнес
Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели
19:36
Общество
Шашлыки жарить можно: особый противопожарный режим отменен на большей части Приморья
19:35
Политика
Экс-депутат Рады Журавко предрек тотальную зачистку оппозиции на Украине
19:34
Спорт
Исмаилов ответил назвавшему Нурмагомедова проектом UFC Кадырову
19:33
Экономика
Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги
19:33
Происшествия
Нижегородский СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
19:32
Происшествия
Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной
19:32
Видео
Путин назвал арест Медведчука «зачисткой политического поля». События дня
19:32
Шоу-бизнес
Галкин поразил поклонников фотографией дочери Пугачевой в розовом тренче
19:29
Происшествия
Двухлетний ребенок пострадал при ДТП в Петербурге
19:28
Общество
Жители Мурманской области встретили кита у полуострова Средний
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Офтальмолог объяснил, как солнцезащитные очки могут навредить глазам

Общество
Офтальмолог объяснил, как солнцезащитные очки могут навредить глазам
pixabay.com

Москва, 14 мая. Солнцезащитные очки — не просто модный аксессуар, но и необходимое средство защиты для глаз. Офтальмолог Мария Левина рассказала, в каком случае они могут быть опасны для зрения.

По словам специалиста, темные очки категорически не стоит покупать без примерки. В первую очередь необходимо заметить, не сдавливает ли оправа голову и переносицу, а также не причиняет ли она неудобств при движении и надежно ли сидит, передает «Радио 1».

Очки могут навредить при неправильно подобранных линзах. Защиту глаз обеспечивает не затемнение, а специальный фильтр, который уберегает глазные ткани от вредоносного воздействия солнца. Экономить на очках не стоит, поскольку интенсивное ультрафиолетовое воздействие увеличивает шансы раннего развития катаракты, поражения сетчатки и других проблем.

Офтальмолог Вячеслав Куренков ранее опроверг миф о пользе моркови и черники для зрения. По его словам, организм из этих продуктов усвоит только необходимую ему дозу полезных для здоровья глаз веществ.

офтальмолог глаза солнцезащитные очки
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