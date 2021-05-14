Пашинян обратился к Путину с просьбой о военной помощи

Ереван, 14 мая. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи.

В обращении указано, что глава Армении просил военную помощь из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном.

Кроме того, ранее сообщалось, что вице-премьер страны не исключил вероятность «плохого сценария» в Сюникской области. Он подчеркнул, что необходимо быть готовыми к любому варианту развития событий.

Однако азербайджанские войска пока что остаются на территории Армении. Ереван потребовал у Баку вывести свою армию из Сюникской области.