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14 мая 19:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:51
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом
19:50
Общество
В США научились модифицировать частицы ВИЧ для лечения детей с иммунодефицитом
19:49
Политика
Генсек ООН рассчитывает на укрепление сотрудничества с РФ по поддержанию мира
19:48
Общество
Визы в Италию снова можно будет получить в Самаре
19:46
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП на проспекте Сизова в Петербурге
19:44
Общество
Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы
19:43
Политика
Джабаров назвал условие для расширения списка недружественных стран
19:42
Происшествия
Школьники устроили массовую драку в Невском районе Петербурга
19:39
Политика
Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко
19:37
Шоу-бизнес
Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели
19:36
Общество
Шашлыки жарить можно: особый противопожарный режим отменен на большей части Приморья
19:35
Политика
Экс-депутат Рады Журавко предрек тотальную зачистку оппозиции на Украине
19:34
Спорт
Исмаилов ответил назвавшему Нурмагомедова проектом UFC Кадырову
19:33
Экономика
Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги
19:33
Происшествия
Нижегородский СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
19:32
Происшествия
Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной
19:32
Видео
Путин назвал арест Медведчука «зачисткой политического поля». События дня
19:32
Шоу-бизнес
Галкин поразил поклонников фотографией дочери Пугачевой в розовом тренче
19:29
Происшествия
Двухлетний ребенок пострадал при ДТП в Петербурге
19:28
Общество
Жители Мурманской области встретили кита у полуострова Средний
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Обиженная Волочкова рассказала о предательстве матери и дочери

Шоу-бизнес
Обиженная Волочкова рассказала о предательстве матери и дочери
wikipedia.org  /  Dgeise

Москва, 14 мая. Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала правду о сложных отношениях с матерью и единственной дочерью.

Откровенные интервью, которые охотно раздает светская львица, стали причиной конфликтов в ее семье. После выхода одной из программ мать балерины возмутилась, что танцовщица обвинила ее в продаже без разрешения квартиры, которую балерине подарил бизнесмен Сулейман Керимов. А вот дочь Арина обиделась на Волочкову из-за слов о ее отце.

«Дочери Арише не понравилось, что я сказала правду про ее папу, что он украл у меня 3 миллиона долларов 12 лет назад. Я стала злейшим врагом. Мой номер телефона заблокирован с их стороны. Мне иногда хочется просто разрыдаться от предательства, разочарования и чувства большой несправедливости», — честно рассказала артистка в "Исповеди" на Premier.

Несмотря на конфликт с наследницей, Волочкова уверена, что она смогла реализовать себя как мать вполне достойно. Балерина редко разговаривает с дочерью, а в моменты общения 15-летняя Ариадна запрещает говорить плохое о своем отце.

В программе «Исповедь» бывшая балерина Большого театра раскрыла внешность своего нового возлюбленного Олега. Мужчина впервые появился перед камерами вместе с Волочковой и рассказал о своей нелюбви к ее творчеству.

мать волочкова дочь балерина
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Все новости / Шоу-бизнес / Обиженная Волочкова рассказала о предательстве матери и дочери
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