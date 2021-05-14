Обиженная Волочкова рассказала о предательстве матери и дочери

Москва, 14 мая. Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала правду о сложных отношениях с матерью и единственной дочерью.

Откровенные интервью, которые охотно раздает светская львица, стали причиной конфликтов в ее семье. После выхода одной из программ мать балерины возмутилась, что танцовщица обвинила ее в продаже без разрешения квартиры, которую балерине подарил бизнесмен Сулейман Керимов. А вот дочь Арина обиделась на Волочкову из-за слов о ее отце.

«Дочери Арише не понравилось, что я сказала правду про ее папу, что он украл у меня 3 миллиона долларов 12 лет назад. Я стала злейшим врагом. Мой номер телефона заблокирован с их стороны. Мне иногда хочется просто разрыдаться от предательства, разочарования и чувства большой несправедливости», — честно рассказала артистка в "Исповеди" на Premier.

Несмотря на конфликт с наследницей, Волочкова уверена, что она смогла реализовать себя как мать вполне достойно. Балерина редко разговаривает с дочерью, а в моменты общения 15-летняя Ариадна запрещает говорить плохое о своем отце.

В программе «Исповедь» бывшая балерина Большого театра раскрыла внешность своего нового возлюбленного Олега. Мужчина впервые появился перед камерами вместе с Волочковой и рассказал о своей нелюбви к ее творчеству.