Свыше 30 проектов для финансирования из ФНБ подготовили в Минэкономразвития

Москва, 14 мая. Перечень из 32 проектов, финансирование которых может быть осуществлено средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), представило Минэкономразвития РФ.

Ведомства, которые выступают инициаторами проектов, должны представить в Минфин и Минэкономразвития детальные обоснования и финансовые модели по проектам, следует из поручения первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Также необходимо ранжировать проекты на несколько групп по степени приоритетности и уровню проработки.

Приоритетными являются проекты, которые должны быть выполнены в рамках поручения президента страны Владимира Путина. Также к этой категории относятся направленные на обеспечение синергетического развития инфраструктуры и промышленности. В частности, речь идет о масштабных проектах в транспортной сфере — модернизации железнодорожной сети, электроэнергетики.

В пресс-службе Минэкономразвития ранее сообщили о готовности проекта закона по переходу на электронный документооборот. Благодаря нововведению предпринимательская отрасль сможет сэкономить миллиарды рублей.