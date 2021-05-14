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14 мая 19:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:51
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом
19:50
Общество
В США научились модифицировать частицы ВИЧ для лечения детей с иммунодефицитом
19:49
Политика
Генсек ООН рассчитывает на укрепление сотрудничества с РФ по поддержанию мира
19:48
Общество
Визы в Италию снова можно будет получить в Самаре
19:46
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП на проспекте Сизова в Петербурге
19:44
Общество
Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы
19:43
Политика
Джабаров назвал условие для расширения списка недружественных стран
19:42
Происшествия
Школьники устроили массовую драку в Невском районе Петербурга
19:39
Политика
Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко
19:37
Шоу-бизнес
Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели
19:36
Общество
Шашлыки жарить можно: особый противопожарный режим отменен на большей части Приморья
19:35
Политика
Экс-депутат Рады Журавко предрек тотальную зачистку оппозиции на Украине
19:34
Спорт
Исмаилов ответил назвавшему Нурмагомедова проектом UFC Кадырову
19:33
Экономика
Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги
19:33
Происшествия
Нижегородский СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
19:32
Происшествия
Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной
19:32
Видео
Путин назвал арест Медведчука «зачисткой политического поля». События дня
19:32
Шоу-бизнес
Галкин поразил поклонников фотографией дочери Пугачевой в розовом тренче
19:29
Происшествия
Двухлетний ребенок пострадал при ДТП в Петербурге
19:28
Общество
Жители Мурманской области встретили кита у полуострова Средний
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Свыше 30 проектов для финансирования из ФНБ подготовили в Минэкономразвития

  /   Обновлено: 14 мая 2021 18:52
Экономика
Свыше 30 проектов для финансирования из ФНБ подготовили в Минэкономразвития
pixabay.com

Москва, 14 мая. Перечень из 32 проектов, финансирование которых может быть осуществлено средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), представило Минэкономразвития РФ.

Ведомства, которые выступают инициаторами проектов, должны представить в Минфин и Минэкономразвития детальные обоснования и финансовые модели по проектам, следует из поручения первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Также необходимо ранжировать проекты на несколько групп по степени приоритетности и уровню проработки.

Приоритетными являются проекты, которые должны быть выполнены в рамках поручения президента страны Владимира Путина. Также к этой категории относятся направленные на обеспечение синергетического развития инфраструктуры и промышленности. В частности, речь идет о масштабных проектах в транспортной сфере — модернизации железнодорожной сети, электроэнергетики.

В пресс-службе Минэкономразвития ранее сообщили о готовности проекта закона по переходу на электронный документооборот. Благодаря нововведению предпринимательская отрасль сможет сэкономить миллиарды рублей.

минэкономразвития белоусов финансирование фнб
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Все новости / Экономика / Свыше 30 проектов для финансирования из ФНБ подготовили в Минэкономразвития
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