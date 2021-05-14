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14 мая 19:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:51
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом
19:50
Общество
В США научились модифицировать частицы ВИЧ для лечения детей с иммунодефицитом
19:49
Политика
Генсек ООН рассчитывает на укрепление сотрудничества с РФ по поддержанию мира
19:48
Общество
Визы в Италию снова можно будет получить в Самаре
19:46
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП на проспекте Сизова в Петербурге
19:44
Общество
Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы
19:43
Политика
Джабаров назвал условие для расширения списка недружественных стран
19:42
Происшествия
Школьники устроили массовую драку в Невском районе Петербурга
19:39
Политика
Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко
19:37
Шоу-бизнес
Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели
19:36
Общество
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19:35
Политика
Экс-депутат Рады Журавко предрек тотальную зачистку оппозиции на Украине
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Спорт
Исмаилов ответил назвавшему Нурмагомедова проектом UFC Кадырову
19:33
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19:32
Происшествия
Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной
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Видео
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Происшествия
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Общество
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Эксперты оценили способность дивизиона С-350 «Витязь» сокрушить любого врага

Армия
Эксперты оценили способность дивизиона С-350 «Витязь» сокрушить любого врага
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 14 мая. Россия обладает прорывным комплексом ПВО, способном защитить рубежи страны, и «похоронить» любого противника. Такое мнение выразили военные эксперты Юрий Кнутов и Алексей Леонков.

На вооружении Южного военного округа поступила новая ракетная система С-350 «Витязь». Об этом сообщил командующий войсками округа Александр Дворников. Ранее он заявлял, что в Крыму и других южных регионах РФ будут развернуты новейшие системы С-500 совместно с С-350. Эта единая эшелонированная система ПВО надежно защитит южные рубежи страны.

По словам Дворникова, основу средств борьбы с воздушными целями составляют комплексы С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С». С-350 «Витязь» представляет собой мобильную зенитно-ракетную систему (ЗРС) средней дальности, ее разработал концерн «Алмаз-Антей».

С-350 призван защитить стратегически важные объекты и войсковые соединения от ударов воздушного нападения. На приведение системы в боевую готовность понадобится меньше пяти минут. ЗРС оснащена ракетами средней и малой дальности, которые запускаются по принципу «холодного» вертикального старта. Пусковой контейнер выбрасывает ракету вверх более чем на 30 м, с одновременным разворотом в сторону цели. Такой пуск значительно сокращает расстояние до перехвата цели.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что особенностью С-350 является наличие большего количества зенитных ракет в пусковых контейнерах. С-350 способна вести огонь не только с боевой машины, но и с пусковой установки.

«Наличие такого вооружения способствует организации эффективной обороны против массового применения средств воздушного нападения», — подчеркнул военный эксперт.

Весной 2021 года командующий войсками Александр Дворников отметил, что в плане оснащения современными образцами вооружения Южный военный округ является приоритетным.

«На южных рубежах России, включая полуостров Крым, развернута мощная система ПВО, способная отразить удары противника со всех направлений во всем диапазоне высот и скоростей», — подчеркнул генерал армии.

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что С-350 может отразить массированные удары небольшим количеством комплексов.

«У системы внушительный боезапас, одна пусковая установка содержит 12 ракет. При отражении массированного авианалета будет достаточно одного дивизиона», — отметил Кнутов.

В целом таким прорывным комплексом на сегодняшний день обладает только Россия, подчеркнул Кнутов. С-400, С-350 «Витязь», С-500 и другие системы ПВО, такие как ЗРПК «Панцирь-С», способны функционировать как единая группировка, управляемая искусственным интеллектом, где участие человека сводится только к контролю боевых действий, уточнил Кнутов. Он рассказал, что над Крымом фактически создан железный заслон из таких систем, который не сможет пробить ни один противник РФ.

С ним согласен и военный эксперт Алексей Леонков, он уточнил, что таким образом создается эшелонированная система ПВО.

«Если С-400 работает по крупным целям, включая самолеты и носители средств воздушного нападения, то ЗРПК «Панцирь» выполняет роль охранной ПВО, он призван защитить от поражения С-400, особенно в момент перезарядки. Большое количество ракет С-350 позволяет использовать ее в различных военных операциях», — резюмировал Леонков.

Ранее ФАН писал о том, что «Ростех» поставил иностранному заказчику партию подводного оружия для спецназа.

Алексей Леонков с-500 с-350 юрий кнутов ПВО и ПРО России защита южных границ РФ
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Все новости / Армия / Эксперты оценили способность дивизиона С-350 «Витязь» сокрушить любого врага
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