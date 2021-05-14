Продавшая девственность москвичка рискует сесть в тюрьму за ложный донос

Московская студентка, которая после продажи своей невинности не получила вознаграждения, — не «жертва обманщика», а правонарушительница, которую могут привлечь к ответственности. Об этом ФАН рассказал эксперт в области права, доктор юридических наук Александр Трещев.

Ранее Telegram-канал «Пресс-Хата» сообщил, что 18-летняя студентка одного из столичных вузов по имени Анжелика попыталась продать свою девственность, оценив ее в 2000 долларов. В сети она нашла «покупателя» — стилиста по имени Геворг. 12 мая после встречи в гостинице и предоставления услуги девушка в качестве оплаты получила iPhone 12 Pro, который оказался... дешевой подделкой. И тогда Анжелика написала заявление об изнасиловании в полицию.

«Мое мнение основано на законе. Большинство людей невежественны в области права. Обманутая девушка, прежде всего, вступила в сделку с собственной совестью. Продавать девственность безнравственно», — заявил Трещев.

Правозащитник указал, что разговор о «невыполнении обязательств», «невыполнении договора» или «мошенничестве со стороны покупателя» в данном случае беспредметен. По словам юриста, у подательницы заявления нет перспектив привлечь своего партнера к уголовной ответственности за изнасилование, ведь исходя из ее объяснений, никакого насилия не было. То есть она совершила заведомо ложный донос.

«За ложное обвинение в тяжком преступлении, согласно статье 306 УК РФ, с юной коммерсантки могут взыскать штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей и даже лишить ее свободы на три года. По совокупности, девушка занималась проституцией. Административное наказание за проституцию предусматривает статья 6.11 КоАП РФ — это штраф 2000 рублей», — разъяснил нормы закона собеседник ФАН.

ТАСС / Михаил Почуев

Похожий случай в США не так давно получил вирусное распространение в Рунете. На видео наркоманка и проститутка попеременно жалуются полицейскому друг на друга: первая — на жульничество при покупка наркотика, вторая — на то, что та назвала ее наркоторговкой.

Европейцы и американцы в конфликтных ситуациях иногда пытаются апеллировать к полиции несмотря на то, что сами совершили преступление, подтвердил Трещев. При этом он заметил, что в тех же Штатах обман представителей закона расценивается как тяжкое преступление, а осужденные за дачу ложных показаний не могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение: они сидят «от звонка до звонка».

После этого эксперт вернулся к московскому случаю.

«В лучшем случае обсуждаемое дело будет прекращено за отсутствием состава преступления. История должна послужить хорошим уроком для молодых дам, которые готовы на все ради денег. Это поучительно», — уточнил эксперт в области права.

В целом, социальные сети убивают у молодежи мозг, подрастающее поколение перестает мыслить, считает собеседник ФАН. Юрист заметил, что вся эта проблема пришла в Россию с Запада.

«Очевидно, что москвичка Анжелика, попавшая в криминальные новости, не в состоянии думать. Это клиповое мышление. Увы, некоторые представители молодого поколения становятся глупыми, необразованными и жуликоватыми людьми, которые не понимают, что такое хорошо, а что такое плохо», — подчеркнул доктор юридических наук.

Александр Трещев заключил, что безнравственные люди часто по своей же вине попадают в плохие истории. И добавил, что детей необходимо воспитывать.