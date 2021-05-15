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15 мая 03:28
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новостей
03:23
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Оно смеется над нами: украинцы разнесли заявление Зеленского
03:22
Шоу-бизнес
Лоза требует у Первого канала 5 млн рублей за использование его песни
03:08
Общество
Психолог объяснил, почему прохожие в Казани не остановили студента с ружьем
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Общество
Составлен список лучших озер для рыбалки в Ленобласти
03:07
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин поделился трогательным видео со свадьбы старшей дочери
03:06
Экономика
Бизнесмен призвал освободить от налогов россиян с низкими зарплатами
03:00
Общество
Анатолий Вассерман назвал способ спасти украинские АЭС от катастрофы
02:52
Общество
Смольный сообщил о росте числа выздоравливающих от COVID-19 в Петербурге
02:51
Общество
Роскачество раскрыло мифы и правду о микроволновках
02:48
Экономика
В ПФР рассказали, у кого из пенсионеров заберут «лишние» деньги
02:32
Политика
Партия Порошенко потребовала выселить Зеленского из госрезиденции
02:26
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Американский эсминец вышел из акватории Черного моря
02:24
Технологии
Японский производитель тостеров решил выпустить 5G-смартфон
02:07
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Госдеп США призвал Азербайджан отвести войска от границы с Арменией
02:05
Шоу-бизнес
Сексолог объяснила страсть Волочковой к шпагатам
02:05
Политика
Лидер ХАМАС заявил о готовности к прекращению огня
02:04
Экономика
Юрист детально объяснил, что можно и нельзя строить на даче
02:00
Общество
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Анатолий Вассерман назвал способ спасти украинские АЭС от катастрофы

Общество
Анатолий Вассерман назвал способ спасти украинские АЭС от катастрофы
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Саркофаг над Чернобыльской атомной электростанцией (АЭС), возведенный европейскими специалистами, разрушится раньше, чем обещают его проектировщики. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

По словам эксперта, нынешнее состояние защитных сооружений, построенных в Припяти после трагедии 1986 года, нельзя считать полностью надежным. Кроме того, беспокоиться стоит и о действующих АЭС на территории соседнего государства.

«Насколько я знаю, саркофаг, построенный в советское время, пришел в негодность потому, что после развала нашего государства, в той части России, что сейчас называется Украина, не выделяли надлежащие средства на уход за этим объектом. Те деньги, что шли из различных международных организаций, прежде всего, из Европейского союза, банальным образом разворованы. В конце концов, тот же ЕС «скинулся» заново и, если не ошибаюсь, французские специалисты по ядерной энергетике построили новый саркофаг. Пока он держится, но зная украинские обычаи, я уверен, что деньги, выделенные на уход за ним, тоже разворуют, и он развалится значительно раньше, чем обещают его проектировщики», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман подчеркнул, что, если нынешнее положение дел останется без изменений, то это чревато новой трагедией.

«Тут уж проблема не в саркофаге, а в стране. Этот вопрос нужно решить как можно скорее, пока не «посыпались» другие атомные электростанции», — отметил собеседник ФАН.

Анатолий Вассерман назвал способ спасти украинские АЭС от катастрофы
youtube.com  / 

В завершение он назвал способ, который, по его мнению, позволит уберечь украинские АЭС от катастрофы.

«Эту проблему можно решить созданием Юго-Западного федерального округа. Кстати, лично я, наверное, создавал бы сразу два федеральных округа: Юго-Западный и Новороссийский. Дело в том, что сейчас в той части России, которая все еще называется Украиной, усилиями тех, кто пытается превратить русское большинство граждан в антирусское, создана такая напряженная обстановка, что, боюсь, если создавать единый федеральный округ, то внутри него напряжения хватит еще не на одно десятилетие», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН объяснил бессилие NASA перед китайской космической программой.

украина вассерман чернобыль
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