Анатолий Вассерман назвал способ спасти украинские АЭС от катастрофы

Саркофаг над Чернобыльской атомной электростанцией (АЭС), возведенный европейскими специалистами, разрушится раньше, чем обещают его проектировщики. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

По словам эксперта, нынешнее состояние защитных сооружений, построенных в Припяти после трагедии 1986 года, нельзя считать полностью надежным. Кроме того, беспокоиться стоит и о действующих АЭС на территории соседнего государства.

«Насколько я знаю, саркофаг, построенный в советское время, пришел в негодность потому, что после развала нашего государства, в той части России, что сейчас называется Украина, не выделяли надлежащие средства на уход за этим объектом. Те деньги, что шли из различных международных организаций, прежде всего, из Европейского союза, банальным образом разворованы. В конце концов, тот же ЕС «скинулся» заново и, если не ошибаюсь, французские специалисты по ядерной энергетике построили новый саркофаг. Пока он держится, но зная украинские обычаи, я уверен, что деньги, выделенные на уход за ним, тоже разворуют, и он развалится значительно раньше, чем обещают его проектировщики», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман подчеркнул, что, если нынешнее положение дел останется без изменений, то это чревато новой трагедией.

«Тут уж проблема не в саркофаге, а в стране. Этот вопрос нужно решить как можно скорее, пока не «посыпались» другие атомные электростанции», — отметил собеседник ФАН.

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В завершение он назвал способ, который, по его мнению, позволит уберечь украинские АЭС от катастрофы.

«Эту проблему можно решить созданием Юго-Западного федерального округа. Кстати, лично я, наверное, создавал бы сразу два федеральных округа: Юго-Западный и Новороссийский. Дело в том, что сейчас в той части России, которая все еще называется Украиной, усилиями тех, кто пытается превратить русское большинство граждан в антирусское, создана такая напряженная обстановка, что, боюсь, если создавать единый федеральный округ, то внутри него напряжения хватит еще не на одно десятилетие», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН объяснил бессилие NASA перед китайской космической программой.