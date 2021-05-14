Мовчан назвал пять ошибок руководства ФБК

Финансист Андрей Мовчан в эфире «Эха Москвы» прокомментировал стратегии структур Алексея Навального. Эксперт назвал ошибки, которые привели к негативным последствиям для осужденного оппозиционера и его соратников.

Мовчан неоднократно делал заявления о последствиях неверных шагов со стороны Навального и его помощников, однако их реакция на слова эксперта была резко негативной. Он отметил, что нередко был «практически подвергнут заочному суду Линча», хотя сейчас его прогнозы сбываются.

«Пока все, что происходит, идет просто в точности по тем сценариям, о которых я говорил, что даже удивительно. К сожалению», — констатировал оппозиционный эксперт.

В выступлении Мовчана на «Эхе Москвы» можно выделить не менее пяти ошибок руководства Фонда борьбы с коррупцией1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга), которые привели к деградации и развалу структур.

Отказ от борьбы за доверие россиян

Мовчан напомнил, что был против возвращения Навального в Россию. В январе 2021 года финансист назвал данный шаг опасным и порекомендовал сосредоточиться на завоевании симпатий российского народа, не покидая Германии. Мовчан отметил, что необходимо «соразмерять силы и понимать, что в данный момент борьба должна идти не за Россию, а за доверие и поддержку, которых у россиян нет, и выстраивать это доверие и поддержку можно вполне из-за границы, раз такая ситуация».

Действительно, после инцидента с комой, наряду с повышением узнаваемости, возрос и антирейтинг Навального, а его поддержка внутри оппозиции была слабой из-за ссор ФБК с рядом прозападных политиков и журналистов. Однако Навальный решил вернуться в Россию и продолжить протестную активность, хотя митинги ФБК никак не влияли на политику страны. Итогом стало тюремное заключение оппозиционера в связи с делом о мошенничестве.

Неправильный подбор окружения

Перед возвращением основателя ФБК в Россию Мовчан высказывал также «опасение и недоверие к некоторым соратникам Навального». Финансист предупреждал, что отдельные люди в окружении оппозиционера толкают его «на провокации протестов, которые просто погубят достаточно много людей», а самого Навального подведут под тюремное заключение. Имен советчиков эксперт не назвал, однако подчеркнул, что его мнение с тех пор не изменилось, а прогнозы оправдались.

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Ссоры с потенциальными союзниками

Мовчан считает, что политические планы Навального были обречены на неудачу из-за отсутствия союзников в России.

«Совершенно бессмысленно пытаться перехватить инициативу в стране, в которой нет поддержки. Поддержку надо создавать. Поддержку, наверное, можно было создать, если бы политикой сторонников Навального не было поссориться со всеми. Они со всеми поссорились. Более-менее закономерный итог», — отметил Мовчан.

Финансист имеет в виду политические силы как внутри, так и вне России. По его словам, было множество готовых поддержать Навального людей, которым импонировало наличие в повестке ФБК демократических ценностей и желания работать с Западом. Однако недостаточно радикально настроенные союзники были «с гневом отвергнуты как кремлевские шпионы», а «все, что осталось, оказалось нежизнеспособно».

Отказ от дискуссий

Мовчан напоминает, что изначально либералов привлекали ставки команды Навального на свободу слова, демократию и другие западные ценности, которых, по оценке оппозиции, не хватает современной России. Обещания вроде расправ над коррупционерами или популистских экономических решений не беспокоили финансиста, так как «все это обычно говорится, но не делается».

«Главное, что меня во всем этом [в программе структур Навального] потенциально могло бы прельщать — это то, что предполагалось бы, что органы власти, особенно законодательные, остаются трибуной для обсуждения разных мнений. К сожалению, по мере того, как идеология команды развивалась, там осталось меньше места для разных мнений», — констатировал Мовчан, отметив, что со временем фонды оппозиционера превратились в «маленькую монополию», утратив в его глазах привлекательность.

Санкции и угрозы России

Мовчан также скептически относится к тактике ФБК по «освобождению» Навального путем содействия в принятии санкций и призывов усилить давление на Россию. По его мнению, угрозы не только никак не повлияют на положение Навального, но также могут укрепить в сознании россиян образ Запада как врага. Мовчан считает, что для помощи Навальному западным лидерам следует отказаться от угроз и продемонстрировать готовность к компромиссам. Таким образом, поведение соратников оппозиционера не только бесполезно, но и противоречит интересам оппозиции.

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Напомним, в настоящее время основатель ФБК Алексей Навальный находится в заключении по делу о мошенничестве. В оппозиционных кругах распространена информация, что Навального предали его сторонники, убедив в отсутствии угрозы тюремного заключения. Фонды оппозиционера проходят проверку на экстремизм, штабы Навального3 (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) прекратили существование. Весь руководящий состав фондов бежал за границу, за исключением экс-юриста ФБК Любови Соболь и бывшего пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, которым на данный момент запрещено покидать страну.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга