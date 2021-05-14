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14 мая 19:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:51
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом
19:50
Общество
В США научились модифицировать частицы ВИЧ для лечения детей с иммунодефицитом
19:49
Политика
Генсек ООН рассчитывает на укрепление сотрудничества с РФ по поддержанию мира
19:48
Общество
Визы в Италию снова можно будет получить в Самаре
19:46
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП на проспекте Сизова в Петербурге
19:44
Общество
Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы
19:43
Политика
Джабаров назвал условие для расширения списка недружественных стран
19:42
Происшествия
Школьники устроили массовую драку в Невском районе Петербурга
19:39
Политика
Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко
19:37
Шоу-бизнес
Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели
19:36
Общество
Шашлыки жарить можно: особый противопожарный режим отменен на большей части Приморья
19:35
Политика
Экс-депутат Рады Журавко предрек тотальную зачистку оппозиции на Украине
19:34
Спорт
Исмаилов ответил назвавшему Нурмагомедова проектом UFC Кадырову
19:33
Экономика
Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги
19:33
Происшествия
Нижегородский СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
19:32
Происшествия
Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной
19:32
Видео
Путин назвал арест Медведчука «зачисткой политического поля». События дня
19:32
Шоу-бизнес
Галкин поразил поклонников фотографией дочери Пугачевой в розовом тренче
19:29
Происшествия
Двухлетний ребенок пострадал при ДТП в Петербурге
19:28
Общество
Жители Мурманской области встретили кита у полуострова Средний
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В Башкирии дали обратный отсчет до начала VI Всемирной фольклориады CIOFF

Общество
В Башкирии дали обратный отсчет до начала VI Всемирной фольклориады CIOFF
Федеральное агентство новостей  / 

Уфа, 14 мая. Церемония запуска обратного отсчета «50 дней до VI Всемирной Фольклориады CIOFF» состоялась в Башкирии 14 мая в рамках культурного форума «Арт-Курултай».

В 2020 году Международный Совет организаций фестивалей фольклора и традиционных искусств CIOFF отметил свое 50-летие, но из-за пандемии праздничные мероприятия были отменены. Было принято решение перенести празднование на 2021 год. Церемония запуска обратного отсчета «50 дней» стала первым мероприятием, посвященным юбилею организации.

VI Всемирная фольклориада CIOFF пройдет в России с 3 по 10 июля, в ней примут участие около 2 тысяч человек из 35 стран. Президент CIOFF Филипп Боссан в ходе церемонии поблагодарил республику за организацию мероприятия.

«Мы понимаем, что в эти сложные времена организация всемирных фестивалей такого масштаба — это огромная ответственность как для вашей страны, так и для всего мирового сообщества, мы очень благодарны за ваш вклад в организацию Фольклориады и постараемся сделать все возможное, чтобы это мероприятие прошло на самом высоком уровне», — заявил Боссан.

В Башкирии дали обратный отсчет до начала VI Всемирной фольклориады CIOFF
Федеральное агентство новостей  / 

Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, которая также участвовала в мероприятии, подчеркнула, что для Башкортостана принимать международное мероприятие такого уровня — это огромная честь и ответственность.

«Гостеприимство Башкортостана никого не оставит равнодушным, и каждый увезет отсюда частичку нашей любви, нашей культуры, наших традиций», — сказала замминистра.

Церемония открытия фольклориады пройдет 3 июля, а на следующий день состоится масштабный парад участников фестиваля, который завершится хороводом с участием более 200 народов мира. В этот же день откроется главная сцена VI Всемирной фольклориады.

В Башкирии дали обратный отсчет до начала VI Всемирной фольклориады CIOFF
Федеральное агентство новостей  / 

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что ровно через 50 дней республика примет творческие коллективы со всего мира.

«Мы сможем увидеть самые лучшие достижения народного творчества и, конечно, показать, что мы из себя представляем, что у нас есть. Мы очень ждем!» — заявил он на церемонии.

Всемирная фольклориада завершится 10 июля, тогда же состоится церемония передачи флага мероприятия следующей стране. Всего в рамках фольклориады состоится более 50 концертных мероприятий, Международная конференция по культуре и заседания комитетов и комиссий CIOFF.

Ранее Центральная районная модельная библиотека открылась в селе Караидель Республики Башкортостан после обновления. Модернизация библиотеки, которая в следующем году отметит 90-летие, проходила в рамках национального проекта «Культура».

башкирия фольклориада
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Все новости / Общество / В Башкирии дали обратный отсчет до начала VI Всемирной фольклориады CIOFF
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