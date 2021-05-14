Хвалынск, 14 мая. Областная прокуратура провела проверку по вопросу возмещения вреда, причиненного преступлением 30-летнего местного жителя. Браконьер застрелил в национальном парке Хвалынска самку лося, тем самым причинив природе вред, оцененный в 560 тысяч рублей. Суд одобрил действия прокуратуры, деньги будут взысканы с охотника в полном объеме.

«Штраф кому-то может показаться слишком большим, но на самом деле сумма справедлива. Охота в национальных парках — высшая степень цинизма, беззащитные животные должны хотя бы там чувствовать себя в безопасности. Убийство самки лося наносит природе огромный вред, ведь она могла бы родить новых лосят и не один раз. Считаю, что подобных горе-охотников нужно вообще сажать в тюрьму», — рассказала корреспонденту ФАН эколог Елена Пашкова.

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