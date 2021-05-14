Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения

Москва, 14 мая. Глава Министерства труда РФ Антон Котяков в отчете президенту России Владимиру Путину доложил о регионах, где количество занятых снижается по отношению к показателю прошлого года.

По словам Котякова, отсутствие положительной динамики свидетельствует о том, что программы в регионах нуждаются в глубокой проработке. Он отметил, что эту работу планируется провести со службами занятости и с финансово-экономическим блоком. Также участие в корректировке программ привлекут работодателей непосредственно на местах в этих субъектах, сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».

В список регионов с тяжелой занятостью населения вошли: Республика Коми, Марий Эл, Алтайский край и Псковская область. Министр сообщил, что рынок труда в одинаковых условиях экономики зачастую восстанавливается динамичнее в тех регионах, где органы занятости занимают проактивную позицию.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ намерен вернуть рынок труда к показателям 2019 года. Эту задачу планируется реализовать в ближайшие восемь месяцев.