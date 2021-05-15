Безпалько назвал логичным включение США и Чехии в список недружественных России стран

Правительство РФ утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия против России, в него вошли две страны — США и Чехия. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью ФАН назвал логичными действия правительства.

Россия утвердила перечень недружественных иностранных государств, в него вошли только США и Чехия. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия), установленные указом президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года», — говорится в распоряжении.

Апрельский указ предполагал ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и другие свои представительства работников из числа лиц, находящихся на территории России. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников, находящихся в России, а США — ни одного.

Логичное решение

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что Москва пошла на такие шаги из-за недружественных действий со стороны США и Чехии. Он добавил, что в отношении Вашингтона и Праги в дальнейшем могут быть введены и другие ограничения.

«Вполне адекватное решение, соответствующее тому, что инициировали эти два государства против России. Это — реакция на их недружественные действия. Вполне логично, что на недружественные действия со стороны Чехии и США мы включаем их в список недружественных стран с возможными последствиями, одним из которых является запрет на наем персонала из числа граждан России. В принципе, могут быть и другие последствия вплоть до персональных, экономических и иных санкций», — указал собеседник ФАН.

facebook.com / Зорин Владимир Юрьевич

США неоднократно в последние годы вводили санкции против России, в последний раз — в середине апреля текущего года. В свою очередь власти Чехии по надуманным обвинениям выслали из страны 18 российских дипломатов, которых назвали «сотрудниками российских спецслужб». Богдан Безпалько предположил, что в связи с решением правительства Запад может ввести очередные ограничения против РФ.

«Вы знаете, они и так вводили против нас такое большое количество санкций безо всякого повода. Поэтому не имеет принципиального значения, будут ли они объявлять о новых санкциях в связи с новым решением правительства России», — резюмировал Богдан Безпалько.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об окончательном закрытии вопроса найма россиян посольством США.