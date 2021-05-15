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15 мая 06:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:28
Армия
Израильский истребитель поразил объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
06:22
Происшествия
Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,3 километра
06:15
Общество
Синоптики пообещали жителям Приморья потепление до 28 градусов
06:14
Технологии
Эксперт подсчитал прибыль Роскосмоса от полета японских космических туристов
06:13
Общество
Китайский зонд впервые достиг поверхности Марса
06:00
Политика
Межевич объяснил, зачем в Белоруссии хотят ограничить власть президента
05:58
Общество
Украинский диетолог назвала самый опасный маринад для шашлыка
05:52
Шоу-бизнес
В Сети появился тизер «Монстров на каникулах — 4»
05:52
Общество
Принц Чарльз не отвечает на вопросы о принце Гарри после его скандального интервью
05:50
Технологии
Россиянам объяснили, почему «залипать» в телефон опасно для здоровья
05:50
Общество
В пришельцев тоже верят: украинцы обсудили слова жены Зеленского о Донбассе
05:49
Общество
Кровотечение из носа может указывать на серьезные болезни
05:48
Общество
Дед Мороз прибыл в Кингисеппский район с официальным визитом
05:48
Шоу-бизнес
Лили Джеймс без лифчика перевоплотилась в безрассудную Пэм Андерсон 
05:47
Происшествия
Петербуржцу дали «условку» за избиение друга шваброй
05:39
Общество
Иммунолог перечислил опасные свойства индийского штамма коронавируса
05:30
Наука
Американский нейробиолог выдвинул новую гипотезу о предназначении снов
05:29
Общество
Сахалинские власти усилили защиту уникальных природных объектов на Кунашире
05:09
Общество
Как умение свиней дышать через задницу поможет спасать больных COVID-19 от смерти 
05:09
Общество
Эмили Ратаковски похвасталась фигурой в черном платье с открытой спиной
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Безпалько назвал логичным включение США и Чехии в список недружественных России стран

Политика
Безпалько назвал логичным включение США и Чехии в список недружественных России стран
Федеральное агентство новостей  / 

Правительство РФ утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия против России, в него вошли две страны — США и Чехия. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью ФАН назвал логичными действия правительства.

Россия утвердила перечень недружественных иностранных государств, в него вошли только США и Чехия. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия), установленные указом президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года», — говорится в распоряжении.

Апрельский указ предполагал ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и другие свои представительства работников из числа лиц, находящихся на территории России. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников, находящихся в России, а США — ни одного.

Логичное решение

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что Москва пошла на такие шаги из-за недружественных действий со стороны США и Чехии. Он добавил, что в отношении Вашингтона и Праги в дальнейшем могут быть введены и другие ограничения.

«Вполне адекватное решение, соответствующее тому, что инициировали эти два государства против России. Это — реакция на их недружественные действия. Вполне логично, что на недружественные действия со стороны Чехии и США мы включаем их в список недружественных стран с возможными последствиями, одним из которых является запрет на наем персонала из числа граждан России. В принципе, могут быть и другие последствия вплоть до персональных, экономических и иных санкций», — указал собеседник ФАН.

Безпалько назвал логичным включение США и Чехии в список недружественных России стран
facebook.com  / Зорин Владимир Юрьевич

США неоднократно в последние годы вводили санкции против России, в последний раз — в середине апреля текущего года. В свою очередь власти Чехии по надуманным обвинениям выслали из страны 18 российских дипломатов, которых назвали «сотрудниками российских спецслужб». Богдан Безпалько предположил, что в связи с решением правительства Запад может ввести очередные ограничения против РФ.

«Вы знаете, они и так вводили против нас такое большое количество санкций безо всякого повода. Поэтому не имеет принципиального значения, будут ли они объявлять о новых санкциях в связи с новым решением правительства России», — резюмировал Богдан Безпалько.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об окончательном закрытии вопроса найма россиян посольством США.

россия сша чехия безпалько недружественные государства
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Все новости / Политика / Безпалько назвал логичным включение США и Чехии в список недружественных России стран
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