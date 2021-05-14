Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала

Москва, 14 мая. Российский общественный деятель Александр Ионов попросил основанный бизнесменом Евгением Пригожиным Фонд борьбы с репрессиями заступиться за афроамериканца Мумию Абу-Джамала.

Он приговорен к пожизненному заключению за преступление, которое не совершал, полагает общественник. Запад критикует Россию за якобы жесткую работу органов правопорядка, однако именно система правосудия США предстает наиболее безжалостной машиной репрессий в мире, передает издание RT. Большое количество темнокожих граждан США вынуждены мучиться в заключении вследствие не доказанных или же ложных приговоров, добавил он.

По мнению Ионова, Фонд борьбы с репрессиями является наиболее подходящей площадкой для организации содействия гражданам, которые безвинно пострадали от судебного произвола.

«Благодаря поддержке фонда общественное движение за немедленное освобождение Абу-Джамала может обрести второе дыхание», — полагает общественник.

Стоит отметить, что Мумию Абу-Джамала еще в 1982 году приговорили к смертной казни по обвинению в убийстве полицейского годом ранее. Однако благодаря многочисленным протестам в 2011 году удалось добиться отмены казни. Теперь же общественники пытаются привлечь внимание к этой истории с целью освобождения афроамериканца, поскольку считают его невиновным.

Ранее стало известно, что Фонд борьбы с репрессиями готов оказать правовую помощь сирийскому фоторепортеру Амиру аль-Халяби, который был избит французскими полицейскими.