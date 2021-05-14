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14 мая 18:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:22
Интервью
Вольфганг Черни: В фильме «Скажи ей» я играю положительного американского разлучника
18:19
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу
18:19
Наука
Японские ученые установили причину быстрого разрушения современных бетонных конструкций
18:19
Происшествия
Польские фермеры 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР
18:18
Весь мир
Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
18:17
Происшествия
Избивавший собак в Петербурге живодер оказался водителем трамвая
18:15
Общество
Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения
18:15
Происшествия
Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы
18:14
Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
18:12
Общество
В Калининграде появится лучшее в России футбольное поле
18:11
Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
18:11
Политика
Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев
18:09
Общество
Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию
18:07
Политика
Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа
18:07
Общество
Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект
18:04
Происшествия
Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
18:03
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
18:02
Армия
Израильские военные атаковали ВМС движения ХАМАС
18:02
Общество
Блогерство помогло пенсионеру из Иркутской области исполнить мечту больной супруги
18:02
Общество
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Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала

Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
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Москва, 14 мая. Российский общественный деятель Александр Ионов попросил основанный бизнесменом Евгением Пригожиным Фонд борьбы с репрессиями заступиться за афроамериканца Мумию Абу-Джамала.

Он приговорен к пожизненному заключению за преступление, которое не совершал, полагает общественник. Запад критикует Россию за якобы жесткую работу органов правопорядка, однако именно система правосудия США предстает наиболее безжалостной машиной репрессий в мире, передает издание RT. Большое количество темнокожих граждан США вынуждены мучиться в заключении вследствие не доказанных или же ложных приговоров, добавил он.

По мнению Ионова, Фонд борьбы с репрессиями является наиболее подходящей площадкой для организации содействия гражданам, которые безвинно пострадали от судебного произвола.

«Благодаря поддержке фонда общественное движение за немедленное освобождение Абу-Джамала может обрести второе дыхание», — полагает общественник.

Стоит отметить, что Мумию Абу-Джамала еще в 1982 году приговорили к смертной казни по обвинению в убийстве полицейского годом ранее. Однако благодаря многочисленным протестам в 2011 году удалось добиться отмены казни. Теперь же общественники пытаются привлечь внимание к этой истории с целью освобождения афроамериканца, поскольку считают его невиновным.

Ранее стало известно, что Фонд борьбы с репрессиями готов оказать правовую помощь сирийскому фоторепортеру Амиру аль-Халяби, который был избит французскими полицейскими.

фбр александр ионов фонд борьбы с репрессиями абу-джамал
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