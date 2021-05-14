Слово против слова: Казнить нельзя помиловать?





Дискуссия об отмене моратория на смертную казнь прошла 14 мая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». В России смертная казнь не применяется с 1997 года. Но гуманное отношение к отъявленным преступникам, чьи злодеяния не могут не ужасать, все чаще вызывает в обществе недовольство. Особенно это касается публичных преступлений, где судебная ошибка исключена. В дебатах относительно «реанимации» смертной казни в России сошлись общественный деятель, руководитель движения «Санкт-Петербург — духовная столица», писатель Елена Бабич, которая заняла позицию «за», и петербургский художник, живописец, скульптор, архитектор, ректор художественной академии «Сверхкартина Вячеслава Чеботаря» Вячеслав Чеботарь, выступивший против возвращения этого вида наказания.

По мнению Елены Бабич, тюремное заключение еще никого не исправляло, а наоборот, в некоторых случаях усугубляет ситуацию. Тем более ни одно исправительное учреждение не дает гарантии, что преступник, покинув его стены, не совершит очередных зверств.

«Я говорила, что тюрьма не исправляет никого, а пожизненное заключение — это не сахар. Смертная казнь в этом плане даже более гуманна. Мы можем снять мораторий, но должен быть и суд присяжных, и отсрочка, четко прописанные правила. Столь суровая мера наказания должна быть за убийство детей, теракты, преступления против больших групп людей, все должно быть четко прописано», — пояснила она свою позицию.

При этом общественница отвергла мысль о том, что смертная казнь может породить жестокость в обществе. Она считает, это справедливое возмездие. И государство должно взять на себя эту роль, чтобы убитые горем родственники и близкие жертв не встали на путь «око за око». Плюс, зная, что существует такая суровая мера наказания, потенциальный преступник лишний раз задумается, совершать деяние или нет.

«Человек живет либо по совести, либо в страхе. Если нет воспитания, нет других фундаментов, остается только страх. Выбора нет — либо воспитываем, хотя это длительный процесс. Но если хотим быстро навести порядок, то нужны жесткие меры», — уверена участница дебатов.

Бабич также отметила, что содержание таких заключенных обходится государству в копеечку — «на бюджетные деньги кормим и поим, а это большие расходы». Поэтому приговоренные к пожизненному заключению должны приносить пользу обществу. Она привела в пример Северную Корею, где нет смертной казни, и преступники несут трудовую повинность на рудниках. В России приговоренных к пожизненному заключению можно отправлять на опасные химические производства, предложила она.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Совершенно иной точки зрения придерживается Вячеслав Чеботарь. По его словам, для России высокотерпимость, уважение к православным корням и смертная казнь — вещи несовместимые.

«Нужно исходить из нашего менталитета. Надо помнить, что Россия — не Запад и не Восток. Наше особое ментальное состояние ориентируется на постулат Толстого – «непротивление злу насилием». <…> Закон о смертной казни — преступление государства. В разные времена были разные представления о морали у государства, но преступление рождает другое преступление и далеко отводит от чувства справедливости», — высказался он.

Преступления надо предупреждать, уверен спикер, а для этого необходимо поднимать общий культурный уровень. Он привел в пример Францию, где в 70-е годы был принят закон об обязательном эстетическом воспитании.

«Считалось, что поднятие уровня культуры населения снижает уровень преступности. Нужно заняться долгосрочными программами, а не прибегать к пожарным случаям», — заявил участник дебатов.

Относительно того, что большая часть россиян выступает за снятие моратория на смертную казнь, Чеботарев считает, что это мимолетная реакция на трагические события. А для принятия такого решения «не нужно быть пленником эмоциональных сиюминутных реакций», подход должен быть взвешенным.

В ходе дебатов о снятии моратория на смертную казнь каждый из оппонентов отстаивал свою позицию, приводя весомые аргументы. Читателям ФАН путем онлайн-голосования предстоит решить, кто из них был более убедительным. Для этого к статье прикреплен опрос с именами оппонентов. Голосование продлится до 21 мая включительно. А уже 22 мая будут подведены его итоги.