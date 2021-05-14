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14 мая 18:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:22
Интервью
Вольфганг Черни: В фильме «Скажи ей» я играю положительного американского разлучника
18:19
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу
18:19
Наука
Японские ученые установили причину быстрого разрушения современных бетонных конструкций
18:19
Происшествия
Польские фермеры 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР
18:18
Весь мир
Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
18:17
Происшествия
Избивавший собак в Петербурге живодер оказался водителем трамвая
18:15
Общество
Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения
18:15
Происшествия
Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы
18:14
Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
18:12
Общество
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18:11
Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
18:11
Политика
Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев
18:09
Общество
Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию
18:07
Политика
Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа
18:07
Общество
Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект
18:04
Происшествия
Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
18:03
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
18:02
Армия
Израильские военные атаковали ВМС движения ХАМАС
18:02
Общество
Блогерство помогло пенсионеру из Иркутской области исполнить мечту больной супруги
18:02
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Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса

Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
pixabay.com

Москва, 14 мая. Вакцинация от коронавируса разными препаратами может быть небезопасна, предупредила врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова.

По ее словам, смешение вакцин может усилить негативную реакцию организма и привести к побочным эффектам. Если человек начал прививаться одной вакциной, то ей он и завершает вакцинацию.

«Можно предположить, что смешение вакцин усилит нежелательные реакции, побочные эффекты, чего нам бы не хотелось», — объяснила Белякова в эфире «Радио 1».

Ранее вирусолог Михаил Щелканов оценил вероятность появления устойчивых к вакцинам штаммов коронавируса. По его словам, избежать этого, вероятнее всего, нельзя.

иммунитет вакцинация коронавирус
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