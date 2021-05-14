Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса

Москва, 14 мая. Вакцинация от коронавируса разными препаратами может быть небезопасна, предупредила врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова.

По ее словам, смешение вакцин может усилить негативную реакцию организма и привести к побочным эффектам. Если человек начал прививаться одной вакциной, то ей он и завершает вакцинацию.

«Можно предположить, что смешение вакцин усилит нежелательные реакции, побочные эффекты, чего нам бы не хотелось», — объяснила Белякова в эфире «Радио 1».

Ранее вирусолог Михаил Щелканов оценил вероятность появления устойчивых к вакцинам штаммов коронавируса. По его словам, избежать этого, вероятнее всего, нельзя.