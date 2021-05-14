Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев

Киев, 14 мая. Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил санкции в отношении ряда иностранцев. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале.

По словам главы государства, в черный список попали 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами, а также 557 воров в законе. Ограничительные меры в том числе коснулись ряда российских граждан и компаний.

«Завершилось очередное заседание СНБО. Его результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа», — сказал Зеленский.

Также стало известно, что Совбез обратился к США за информацией о санкциях, которые ввели против 61 украинского гражданина для аналогичного реагирования на территории страны.