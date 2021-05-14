Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа

Москва, 14 мая. Израиль не нуждается в дополнительной военной помощи от США, заявил посол еврейского государства в России Александр Бен Цви.

США и Израиль заключили военное соглашение на случай экстренной ситуации. Подобный случай был в 1973 году, когда Тель-Авив запросил у Вашингтона боеприпасы. Однако с тех пор промышленность Израиля прошла модернизацию, и сейчас государство справляется без помощи извне, передает слова дипломата РИА Новости.

Палестино-израильские отношения обострились 10 мая. За столкновениями между полицией Израиля и палестинцами последовал вооруженный конфликт. Движение ХАМАС обстреливает ракетами ряд приграничных городов, в ответ ВВС и артиллерия Израиля наносят удары по сектору Газа.

В минздраве анклава Палестины ранее сообщили, что количество погибших от израильских ударов превысило 100 человек.