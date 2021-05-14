Дело Абу-Джамала станет боевым крещением для Фонда Пригожина по борьбе с репрессиями

Задача правозащитного Фонда борьбы с репрессиями, созданного петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, следить за тем, чтобы во всем мире был единый подход к защите прав человека. Дело афроамериканца Мумии Абу-Джамала, отбывающего пожизненное заключение в США под надуманным предлогом, станет первой проверкой для фонда, заявил член Общественной палаты России, журналист, общественный деятель Александр Малькевич в комментарии ФАН.

«Я рад, что недавно созданный Фонд борьбы с репрессиями уже оказывается в фокусе общественного внимания. Здорово, что к работе фонда обращаются самые разные общественные деятели, активисты, правозащитники, в том числе Александр Ионов — человек, который отлично владеет ситуацией с нарушением прав человека в США», — отметил общественник.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам общественника, Ионов обратил внимание на серьезную проблему, которую можно описать оруэлловской притчей — «все животные равны, но некоторые животные равнее других». История Абу-Джамала показывает, что есть афроамериканцы, как Флойд — наркоман, преступник, который был задержан на месте преступления, но из него сделали идола, а есть афроамериканцы, как Абу-Джамал, в деле которого полно несостыковок, но он томится за решеткой и практически балансирует между жизнью и смертью.

«Американской элите оказалось коммерчески не выгодно раскручивать дело Абу-Джамала, и поэтому он не интересен, и судьба его не интересна никому, кроме тех, кто действительно занимается защитой прав человека», — объяснил член ОП РФ.

Малькевич считает, что дело Абу-Джамала может стать проверкой Фонда борьбы с репрессиями, которую он может и должен пройти. Ведь задача фонда — следить, чтобы во всем мире был единый подход к защите прав человека, заключил эксперт.

Мумия Абу-Джамал, бывший активист организации «Черные пантеры», в 1982 году был приговорен к смертной казни по обвинению в убийстве офицера полиции. Приговор вызвал протесты и недовольства, профсоюзы, политики, адвокаты и правозащитные организации указали на несостыковки в деле Абу-Джамала. В 2011 году смертная казнь была заменена на пожизненное заключение без права на освобождение.

Ранее ФАН сообщал, что общественный деятель Александр Ионов направил в правозащитный Фонд борьбы с репрессиями обращение с просьбой оказать содействие в защите афроамериканца Мумии Абу-Джамала.