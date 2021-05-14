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14 мая 19:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:50
Общество
В США научились модифицировать частицы ВИЧ для лечения детей с иммунодефицитом
19:49
Политика
Генсек ООН рассчитывает на укрепление сотрудничества с РФ по поддержанию мира
19:48
Общество
Визы в Италию снова можно будет получить в Самаре
19:46
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП на проспекте Сизова в Петербурге
19:44
Общество
Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы
19:43
Политика
Джабаров назвал условие для расширения списка недружественных стран
19:42
Происшествия
Школьники устроили массовую драку в Невском районе Петербурга
19:39
Политика
Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко
19:37
Шоу-бизнес
Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели
19:36
Общество
Шашлыки жарить можно: особый противопожарный режим отменен на большей части Приморья
19:35
Политика
Экс-депутат Рады Журавко предрек тотальную зачистку оппозиции на Украине
19:34
Спорт
Исмаилов ответил назвавшему Нурмагомедова проектом UFC Кадырову
19:33
Экономика
Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги
19:33
Происшествия
Нижегородский СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
19:32
Происшествия
Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной
19:32
Видео
Путин назвал арест Медведчука «зачисткой политического поля». События дня
19:32
Шоу-бизнес
Галкин поразил поклонников фотографией дочери Пугачевой в розовом тренче
19:29
Происшествия
Двухлетний ребенок пострадал при ДТП в Петербурге
19:28
Общество
Жители Мурманской области встретили кита у полуострова Средний
19:27
Общество
Слово против слова: Казнить нельзя помиловать?
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Дело Абу-Джамала станет боевым крещением для Фонда Пригожина по борьбе с репрессиями

Общество
Дело Абу-Джамала станет боевым крещением для Фонда Пригожина по борьбе с репрессиями
Prt Scr youtube.com  /  First Run Features

Задача правозащитного Фонда борьбы с репрессиями, созданного петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, следить за тем, чтобы во всем мире был единый подход к защите прав человека. Дело афроамериканца Мумии Абу-Джамала, отбывающего пожизненное заключение в США под надуманным предлогом, станет первой проверкой для фонда, заявил член Общественной палаты России, журналист, общественный деятель Александр Малькевич в комментарии ФАН.

«Я рад, что недавно созданный Фонд борьбы с репрессиями уже оказывается в фокусе общественного внимания. Здорово, что к работе фонда обращаются самые разные общественные деятели, активисты, правозащитники, в том числе Александр Ионов — человек, который отлично владеет ситуацией с нарушением прав человека в США», — отметил общественник.

Дело Абу-Джамала станет боевым крещением для Фонда Пригожина по борьбе с репрессиями
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

По словам общественника, Ионов обратил внимание на серьезную проблему, которую можно описать оруэлловской притчей — «все животные равны, но некоторые животные равнее других». История Абу-Джамала показывает, что есть афроамериканцы, как Флойд — наркоман, преступник, который был задержан на месте преступления, но из него сделали идола, а есть афроамериканцы, как Абу-Джамал, в деле которого полно несостыковок, но он томится за решеткой и практически балансирует между жизнью и смертью.

«Американской элите оказалось коммерчески не выгодно раскручивать дело Абу-Джамала, и поэтому он не интересен, и судьба его не интересна никому, кроме тех, кто действительно занимается защитой прав человека», — объяснил член ОП РФ.

Малькевич считает, что дело Абу-Джамала может стать проверкой Фонда борьбы с репрессиями, которую он может и должен пройти. Ведь задача фонда — следить, чтобы во всем мире был единый подход к защите прав человека, заключил эксперт.

Мумия Абу-Джамал, бывший активист организации «Черные пантеры», в 1982 году был приговорен к смертной казни по обвинению в убийстве офицера полиции. Приговор вызвал протесты и недовольства, профсоюзы, политики, адвокаты и правозащитные организации указали на несостыковки в деле Абу-Джамала. В 2011 году смертная казнь была заменена на пожизненное заключение без права на освобождение.

Ранее ФАН сообщал, что общественный деятель Александр Ионов направил в правозащитный Фонд борьбы с репрессиями обращение с просьбой оказать содействие в защите афроамериканца Мумии Абу-Джамала.

малькевич евгений пригожин фонд борьбы с репрессиями абу-джамал
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