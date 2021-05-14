Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь

Санкт-Петербург, 14 мая. 52-летний петербуржец попал в шоковую реанимацию после пьяной ссоры со своей возлюбленной. Женщина утверждает, что не хотела порезать ножом любовника, но тот ее заставил.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, медики спасали мужчину 1968 года рождения с колото-резаной раной груди и пневмотораксом. Пациента, от которого при госпитализации несло алкоголем, в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Впоследствии полицейские вышли на любовницу пострадавшего, которая изложила свою версию событий. По ее словам, Андрей Г. пришел в гости и за ужином пил водку. Перед сном мужчина взял телефон возлюбленной и нашел там переписку с другим молодым человеком. В приступе ревности он начал оскорблять хозяйку и распускать руки. Кульминацией ссоры стал момент, когда петербуржец вложил нож в руку шокированной любовницы и попросил «порезать себя». После этого он резко ткнул руку женщины так, что нож угодил в грудь. Раненый гражданин в итоге сам вызвал скорую.

Правоохранители изъяли с места событий платье, трусы с «веществом бурого цвета», а также бумажные салфетки со следами этого же вещества. Сейчас они разбираются во всех обстоятельствах инцидента.