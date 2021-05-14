Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
14 мая 18:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:22
Интервью
Вольфганг Черни: В фильме «Скажи ей» я играю положительного американского разлучника
18:19
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу
18:19
Наука
Японские ученые установили причину быстрого разрушения современных бетонных конструкций
18:19
Происшествия
Польские фермеры 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР
18:18
Весь мир
Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
18:17
Происшествия
Избивавший собак в Петербурге живодер оказался водителем трамвая
18:15
Общество
Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения
18:15
Происшествия
Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы
18:14
Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
18:12
Общество
В Калининграде появится лучшее в России футбольное поле
18:11
Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
18:11
Политика
Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев
18:09
Общество
Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию
18:07
Политика
Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа
18:07
Общество
Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект
18:04
Происшествия
Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
18:03
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
18:02
Армия
Израильские военные атаковали ВМС движения ХАМАС
18:02
Общество
Блогерство помогло пенсионеру из Иркутской области исполнить мечту больной супруги
18:02
Общество
Распекал чиновников и собрался на выборы: Володин посетил с визитом Саратов
Все новости
14 мая 18:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:22
Интервью
Вольфганг Черни: В фильме «Скажи ей» я играю положительного американского разлучника
18:19
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу
18:19
Наука
Японские ученые установили причину быстрого разрушения современных бетонных конструкций
18:19
Происшествия
Польские фермеры 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР
18:18
Весь мир
Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
18:17
Происшествия
Избивавший собак в Петербурге живодер оказался водителем трамвая
18:15
Общество
Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения
18:15
Происшествия
Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы
18:14
Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
18:12
Общество
В Калининграде появится лучшее в России футбольное поле
18:11
Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
18:11
Политика
Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев
18:09
Общество
Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию
18:07
Политика
Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа
18:07
Общество
Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект
18:04
Происшествия
Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
18:03
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
18:02
Армия
Израильские военные атаковали ВМС движения ХАМАС
18:02
Общество
Блогерство помогло пенсионеру из Иркутской области исполнить мечту больной супруги
18:02
Общество
Распекал чиновников и собрался на выборы: Володин посетил с визитом Саратов
Все новости

Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь

  /   Обновлено: 14 мая 2021 18:06
Происшествия
Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
Федеральное агентство происшествий  /  Вероника Комкова

Санкт-Петербург, 14 мая. 52-летний петербуржец попал в шоковую реанимацию после пьяной ссоры со своей возлюбленной. Женщина утверждает, что не хотела порезать ножом любовника, но тот ее заставил.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, медики спасали мужчину 1968 года рождения с колото-резаной раной груди и пневмотораксом. Пациента, от которого при госпитализации несло алкоголем, в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Впоследствии полицейские вышли на любовницу пострадавшего, которая изложила свою версию событий. По ее словам, Андрей Г. пришел в гости и за ужином пил водку. Перед сном мужчина взял телефон возлюбленной и нашел там переписку с другим молодым человеком. В приступе ревности он начал оскорблять хозяйку и распускать руки. Кульминацией ссоры стал момент, когда петербуржец вложил нож в руку шокированной любовницы и попросил «порезать себя». После этого он резко ткнул руку женщины так, что нож угодил в грудь. Раненый гражданин в итоге сам вызвал скорую.

Правоохранители изъяли с места событий платье, трусы с «веществом бурого цвета», а также бумажные салфетки со следами этого же вещества. Сейчас они разбираются во всех обстоятельствах инцидента.

петербург ревность поножовщина
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 376967 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Общество 131556 11 мая 2021
Соловьев назвал Собчак «недостойным созданием» после ее поста о параде Победы
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Происшествия 110565 12 мая 2021
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 102932 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 63179 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Все новости / Происшествия / Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
Рейтинг@Mail.ru