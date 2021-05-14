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14 мая 18:23
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новостей
18:22
Интервью
Вольфганг Черни: В фильме «Скажи ей» я играю положительного американского разлучника
18:19
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу
18:19
Наука
Японские ученые установили причину быстрого разрушения современных бетонных конструкций
18:19
Происшествия
Польские фермеры 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР
18:18
Весь мир
Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
18:17
Происшествия
Избивавший собак в Петербурге живодер оказался водителем трамвая
18:15
Общество
Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения
18:15
Происшествия
Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы
18:14
Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
18:12
Общество
В Калининграде появится лучшее в России футбольное поле
18:11
Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
18:11
Политика
Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев
18:09
Общество
Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию
18:07
Политика
Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа
18:07
Общество
Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект
18:04
Происшествия
Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
18:03
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
18:02
Армия
Израильские военные атаковали ВМС движения ХАМАС
18:02
Общество
Блогерство помогло пенсионеру из Иркутской области исполнить мечту больной супруги
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Слепаков признался в тайном разводе с женой

  /   Обновлено: 14 мая 2021 18:05
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
youtube.com  /  Prt Scr

Москва, 14 мая. Юморист и музыкант Семен Слепаков в свойственной ему манере подтвердил распространившиеся ранее слухи о разводе с супругой Кариной. Артист посвятил этому стих в Instagram.

Недавно Сеть полнилась слухами о разводе Слепакова с Кариной, которая работает адвокатом. Теперь официально стало известно, что супруги больше не вместе. Они расторгли брак осенью прошлого года. Об этом юморист сообщил в объемном стихотворении. Причины расставания он раскрывать не стал.

«Теперь пару слов про мою семью, // Сейчас и на это свет я пролью — // Я в браке давно уж не состою. // Не буду вас утомлять деталями. //Грустно, но — селяви — // Нас прошлой осенью развели», — поделился Слепаков.

Семен Слепаков женился на адвокате по имени Карина в 2012 году. Он был по-настоящему рад, что его супруга не имеет никакого отношения к миру шоу-бизнеса. Они сыграли свадьбу в Италии. На торжественную церемонию были приглашены только самые близкие люди.

Музыканту нередко приписывают любовные связи с молодыми девушками. Но однажды он узнал, что в интернете обсуждали его якобы роман с резидентом Comedy Club Александром Реввой.

развод слепаков отношения
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