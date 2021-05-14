Слепаков признался в тайном разводе с женой

Москва, 14 мая. Юморист и музыкант Семен Слепаков в свойственной ему манере подтвердил распространившиеся ранее слухи о разводе с супругой Кариной. Артист посвятил этому стих в Instagram.

Недавно Сеть полнилась слухами о разводе Слепакова с Кариной, которая работает адвокатом. Теперь официально стало известно, что супруги больше не вместе. Они расторгли брак осенью прошлого года. Об этом юморист сообщил в объемном стихотворении. Причины расставания он раскрывать не стал.

«Теперь пару слов про мою семью, // Сейчас и на это свет я пролью — // Я в браке давно уж не состою. // Не буду вас утомлять деталями. //Грустно, но — селяви — // Нас прошлой осенью развели», — поделился Слепаков.

Семен Слепаков женился на адвокате по имени Карина в 2012 году. Он был по-настоящему рад, что его супруга не имеет никакого отношения к миру шоу-бизнеса. Они сыграли свадьбу в Италии. На торжественную церемонию были приглашены только самые близкие люди.

Музыканту нередко приписывают любовные связи с молодыми девушками. Но однажды он узнал, что в интернете обсуждали его якобы роман с резидентом Comedy Club Александром Реввой.