«Физкульт-привет». О прессинге гонщика Никиты Мазепина и ледовом побоище в США

В новом выпуске программы «Физкульт-привет» мы расскажем о фееричном достижении российского пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина и его попытке отличиться в соцсетях, о хоккейных страстях в США — драке на ледовой арене, российской синхронистке Варваре Субботиной и ее необычном TikTok-канале, а также о других огненных новостях в мире спорта за минувшую неделю.

Почему болельщики ненавидят Никиту Мазепина? Российский гонщик выступает в «Формуле-1» за коллектив «Хаас», а главный спонсор его команды — родной отец Дмитрий Мазепин. Сильно всколыхнула общественность и история, когда гонщик преклонил колено перед гонкой, заявив, что сделал это в память о жертвах Великой Отечественной войны. Часть любителей «Формулы-1» расценила это как неуважение в борьбе с расизмом, сыпали оскорблениями. Редакция «Физкульт-привет» присоединяется к адекватной части болельщиков и поддерживает поступок россиянина в день праздника.

Российская синхронистка Варвара Субботина на чемпионате Европы в Будапеште одержала победу в произвольной программе и завоевала золото. Девушке всего 20 лет, а она уже четыре раза становилась чемпионкой мира. А еще Варвара успевает вести TikTok-канал и активно его развивает. Выступить на олимпиаде в Токио девушка не сможет из-за проблем со здоровьем. Ей предстоит операция, нужно лечить барабанную перепонку. Пожелаем Варваре крепкого здоровья и скорейшего восстановления!

НХЛ. В синем углу — команда из Нью-Йорка, она вышла на лед отомстить за травмированного товарища. В красном углу — «Вашингтон Кэпиталз» — клуб Тома Уилсона, который затеял драку и конфликт. Пару дней назад Том Уилсон из Вашингтона ударил лежащего на льду Павла Бучневича из Нью-Йорка, а затем приложил об лед Артемия Панарина, который вступился за партнера. Как развивались события ледового побоища расскажем в программе «Физкульт-привет».