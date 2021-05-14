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14 мая 19:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:50
Общество
В США научились модифицировать частицы ВИЧ для лечения детей с иммунодефицитом
19:49
Политика
Генсек ООН рассчитывает на укрепление сотрудничества с РФ по поддержанию мира
19:48
Общество
Визы в Италию снова можно будет получить в Самаре
19:46
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП на проспекте Сизова в Петербурге
19:44
Общество
Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы
19:43
Политика
Джабаров назвал условие для расширения списка недружественных стран
19:42
Происшествия
Школьники устроили массовую драку в Невском районе Петербурга
19:39
Политика
Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко
19:37
Шоу-бизнес
Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели
19:36
Общество
Шашлыки жарить можно: особый противопожарный режим отменен на большей части Приморья
19:35
Политика
Экс-депутат Рады Журавко предрек тотальную зачистку оппозиции на Украине
19:34
Спорт
Исмаилов ответил назвавшему Нурмагомедова проектом UFC Кадырову
19:33
Экономика
Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги
19:33
Происшествия
Нижегородский СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
19:32
Происшествия
Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной
19:32
Видео
Путин назвал арест Медведчука «зачисткой политического поля». События дня
19:32
Шоу-бизнес
Галкин поразил поклонников фотографией дочери Пугачевой в розовом тренче
19:29
Происшествия
Двухлетний ребенок пострадал при ДТП в Петербурге
19:28
Общество
Жители Мурманской области встретили кита у полуострова Средний
19:27
Общество
Слово против слова: Казнить нельзя помиловать?
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«Физкульт-привет». О прессинге гонщика Никиты Мазепина и ледовом побоище в США

Видео
«Физкульт-привет». О прессинге гонщика Никиты Мазепина и ледовом побоище в США

В новом выпуске программы «Физкульт-привет» мы расскажем о фееричном достижении российского пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина и его попытке отличиться в соцсетях, о хоккейных страстях в США — драке на ледовой арене, российской синхронистке Варваре Субботиной и ее необычном TikTok-канале, а также о других огненных новостях в мире спорта за минувшую неделю.

Почему болельщики ненавидят Никиту Мазепина? Российский гонщик выступает в «Формуле-1» за коллектив «Хаас», а главный спонсор его команды — родной отец Дмитрий Мазепин. Сильно всколыхнула общественность и история, когда гонщик преклонил колено перед гонкой, заявив, что сделал это в память о жертвах Великой Отечественной войны. Часть любителей «Формулы-1» расценила это как неуважение в борьбе с расизмом, сыпали оскорблениями. Редакция «Физкульт-привет» присоединяется к адекватной части болельщиков и поддерживает поступок россиянина в день праздника.

Российская синхронистка Варвара Субботина на чемпионате Европы в Будапеште одержала победу в произвольной программе и завоевала золото. Девушке всего 20 лет, а она уже четыре раза становилась чемпионкой мира. А еще Варвара успевает вести TikTok-канал и активно его развивает. Выступить на олимпиаде в Токио девушка не сможет из-за проблем со здоровьем. Ей предстоит операция, нужно лечить барабанную перепонку. Пожелаем Варваре крепкого здоровья и скорейшего восстановления!

НХЛ. В синем углу — команда из Нью-Йорка, она вышла на лед отомстить за травмированного товарища. В красном углу — «Вашингтон Кэпиталз» — клуб Тома Уилсона, который затеял драку и конфликт. Пару дней назад Том Уилсон из Вашингтона ударил лежащего на льду Павла Бучневича из Нью-Йорка, а затем приложил об лед Артемия Панарина, который вступился за партнера. Как развивались события ледового побоища расскажем в программе «Физкульт-привет».

спорт итоги субботина мазепин физкульт-привет
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