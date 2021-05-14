Израильские военные атаковали ВМС движения ХАМАС

Иерусалим, 14 мая. Армия Израиля сообщила, что осуществлена атака на военно-морские силы палестинского движения ХАМАС.

Ранее стало известно, что между израильскими военными и палестинцами начались вооруженные столкновения. Обе стороны не прекращают осуществлять вооруженные обстрелы, в результате чего уже есть жертвы среди населения.

«За последние дни ВВС <...> поразили десятки целей, принадлежащих военно-морским силам ХАМАС, включая суда, склады оружия, наблюдательные пункты и военные комплексы», — говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

Также с заявлением о поддержке Палестины выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал действия Израиля по отношению к палестинской стороне «террором» и подчеркнул необходимость привлечения к этому конфликту ООН. По его словам, уже проведены переговоры с президентами и главами правительств 19 государств.