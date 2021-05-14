Блогерство помогло пенсионеру из Иркутской области исполнить мечту больной супруги

Иркутск, 14 мая. Мастер резьбы по дереву Игорь Перевалов из поселка Куйтун в Иркутской области стал блогером и смог исполнить давнюю мечту больной жены поехать в санаторий.

Мужчина остался без работы, поэтому они вместе с супругой жили на его эпизодические заработки и на ее пенсию по инвалидности. Перевалов хотел зарабатывать деньги своим талантом, однако в родных краях на работу его не брали из-за возраста.

Решение нашлось благодаря дочке, которая завела отцу Instagram-аккаунт. 58-летний сибиряк научился пользоваться социальной сетью и стал выкладывать там образцы своих поделок. В одночасье мастер стал звездой и смог набрать 100 тыс. подписчиков. Россияне прониклись историей Перевалова: появились покупатели и заказы, и спустя некоторое время мужчина смог свозить жену на долгожданный отдых.

Prt Scr instagram.com / @igoriablog

«Взяли путевки в Белокуриху на две недели. Уже начали проходить лечение: ванны, массажи. Жена довольна! Надеюсь, ей станет легче, для меня это главное», — признался сибиряк в беседе с kp.ru.

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