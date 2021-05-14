Скрывавшая беременность Татьяна Волосожар рассказала о подготовке к родам

Москва, 14 мая. Двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, как протекает евторая беременность, и объяснила, почему скрывала свое положение.

Спортсменка станет мамой во второй раз. Первый ребенок Волосожар и ее мужа фигуриста Максима Транькова родился в 2017 году: 16 февраля на свет появилась дочь Анжелика. Вторым ребенком станет сын, пара ждет его рождения в июне.

На последних сроках Волосожар стала менее подвижной. Однако первая беременность протекала сложнее, призналась фигуристка. Например, в этот раз ей удалось заниматься привычными делами за счет практически полного отсутствия токсикоза.

«По сравнению с первой беременностью эта абсолютно другая. Токсикоза как такового у меня не было. Случалось мутное состояние, но я могла заниматься привычными делами», — сообщила Волосожарв беседе с kp.ru.

Фигуристка выступала в программе «Ледниковый период» в паре с актером Евгением Прониным. О своем положении она узнала в разгар тренировок. Волосожар решила не сообщать о нем, чтобы не вешать груз ответственности на партнера. Чемпионка внимательно следила за течением беременности, предварительно получив разрешение от врачей на участие в шоу.