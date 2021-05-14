Проблемы с психикой поставили точку в романе Рыбака и его девушки

Москва, 14 мая. Певец Александр Рыбак был счастлив в отношениях с девушкой Юлией. Но все же влюбленные не смогли сохранить свои чувства, в том числе из-за проблем звезды со здоровьем.

Артист познакомился со спутницей благодаря Tinder и долгое время был с ней в отношениях. Победитель Евровидения-2009 нежно отзывался о девушке, говоря, что она «может читать его душу».

Норвежский певец не скрывал, что у него есть психические проблемы. Он беспокоился, что из-за этого не сможет стать отцом. И романтические отношения не спасли победителя Евровидения-2009: психические проблемы поставили точку в романе артиста и его девушки. В 2019 году пара распалась.

«Я почувствовал, что не могу быть с кем-то в таком тесном контакте. Это связано с физическими болями, когда мне больно, я не хочу общаться с людьми и тем более с людьми, которые мне очень сильно нравятся», — приводит «АиФ» слова 35-летнего певца, высказанные в одном из интервью.

У артиста, кроме того, выработалась зависимость от снотворного и антидепрессантов. Только в начале прошлого года участник Евровидения-2009 обратился к врачам.