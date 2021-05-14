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новостей
19:50
Общество
В США научились модифицировать частицы ВИЧ для лечения детей с иммунодефицитом
19:49
Политика
Генсек ООН рассчитывает на укрепление сотрудничества с РФ по поддержанию мира
19:48
Общество
Визы в Италию снова можно будет получить в Самаре
19:46
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП на проспекте Сизова в Петербурге
19:44
Общество
Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы
19:43
Политика
Джабаров назвал условие для расширения списка недружественных стран
19:42
Происшествия
Школьники устроили массовую драку в Невском районе Петербурга
19:39
Политика
Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко
19:37
Шоу-бизнес
Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели
19:36
Общество
Шашлыки жарить можно: особый противопожарный режим отменен на большей части Приморья
19:35
Политика
Экс-депутат Рады Журавко предрек тотальную зачистку оппозиции на Украине
19:34
Спорт
Исмаилов ответил назвавшему Нурмагомедова проектом UFC Кадырову
19:33
Экономика
Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги
19:33
Происшествия
Нижегородский СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
19:32
Происшествия
Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной
19:32
Видео
Путин назвал арест Медведчука «зачисткой политического поля». События дня
19:32
Шоу-бизнес
Галкин поразил поклонников фотографией дочери Пугачевой в розовом тренче
19:29
Происшествия
Двухлетний ребенок пострадал при ДТП в Петербурге
19:28
Общество
Жители Мурманской области встретили кита у полуострова Средний
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Общество
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Тысячи иорданских демонстрантов поддержали Палестину у израильской границы

  /   Обновлено: 14 мая 2021 19:37
Весь мир
Тысячи иорданских демонстрантов поддержали Палестину у израильской границы
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Кирилл Романовский

Амман, 14 мая. Около двух тысяч иорданцев проследовали маршем к израильской границе в знак солидарности с населением Палестины. Акция была организована легальными оппозиционными силами.

Прибыв на автобусах и автомобилях, протестующие собрались в районе города Аль-Карама в пяти километрах от моста Короля Хусейна, соединяющего иорданский Восточный берег и израильский Западный берег реки Иордан. Они призвали собственное правительство изгнать еврейских послов из страны и разорвать мирный договор 1994 года. Также они сожгли несколько флагов Израиля.

«Мы здесь для того, чтобы послать сообщение, что мы окажем всю поддержку для остановки израильских нападений и военных ударов. Мы призываем мировые державы сделать больше, чтобы остановить израильскую оккупацию», — сообщил протестующий Абу Зейд.

Собравшиеся потребовали открыть границы для того, чтобы они смогли проследовать на Западный берег для оказания «помощи» проживающим там арабам.

Несколько сотен демонстрантов попытались прорваться через границу, однако были остановлены иорданской полицией при помощи слезоточивого газа и выстрелов в воздух.

При этом уже несколько дней продолжаются митинги у израильского посольства в Аммане. Также в мечетях совершаются молитвы о защите арабского населения Палестины.

Подобная солидарность, которую иорданцы проявляют к палестинцам, объясняется их тесными семейными связями. Прежде всего, множество арабов с Западного Берега перебралось в Иорданию в 1948 году и смешалось с местным населением. При этом у них остались семейные связи в Палестине, которые никуда не делись после захвата региона Израилем в 1967 году.

Примечательно, что в этот же день на ливано-израильской границе произошла попытка прорыва через кордон. Активисты взорвали забор и устроили пожар, однако были остановлены несколькими предупредительными выстрелами израильских танков. Как сообщают израильские СМИ, некоторые из участников акции несли флаги шиитской группировки «Хезболла».

Война за углом

Текущее обострение палестино-израильского конфликта началось с того, что окружной суд Иерусалима постановил расселить несколько занимаемых арабскими семьями домов в восточном районе Шейх Джаррах. В результате начались массовые беспорядки, затронувшие не только арабский район, но и Храмовую гору.

Палестинская организация ХАМАС, в свою очередь, потребовала от Израиля вывести полицию из этих районов и освободить задержанных арабов. Не дождавшись ответа, группировка приступила к артиллерийским и ракетным обстрелам Израиля, спровоцировав ответные удары.

Подобный обмен «любезностями» привел к тому, что палестинская организация объявила об операции «Иерусалимский меч» по захвату древней столицы, а израильская армия, в свою очередь, приступила к «Стражу Стены» — операции по принуждению ХАМАС к миру. 

К середине дня 14 мая сообщается о 122 убитых и более чем 900 раненых арабов. При этом в результате продолжающихся ракетных обстрелов ХАМАС погибли 9 израильтян.

израиль иордания палестина
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