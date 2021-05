Тысячи иорданских демонстрантов поддержали Палестину у израильской границы

Амман, 14 мая. Около двух тысяч иорданцев проследовали маршем к израильской границе в знак солидарности с населением Палестины. Акция была организована легальными оппозиционными силами.

Thousands of Jordanians march towards the border with occupied Palestine and attempt to clash with the Israeli occupation forces in protest of the Israeli aggression on Gaza and Jerusalem.#GazzaUnderAttack #IsraelTerrorist #SavePalestine pic.twitter.com/Jtg8gIyifp — abed_qawasmi ( حساب جديد) (@abedqawasmi1) May 14, 2021

Прибыв на автобусах и автомобилях, протестующие собрались в районе города Аль-Карама в пяти километрах от моста Короля Хусейна, соединяющего иорданский Восточный берег и израильский Западный берег реки Иордан. Они призвали собственное правительство изгнать еврейских послов из страны и разорвать мирный договор 1994 года. Также они сожгли несколько флагов Израиля.

«Мы здесь для того, чтобы послать сообщение, что мы окажем всю поддержку для остановки израильских нападений и военных ударов. Мы призываем мировые державы сделать больше, чтобы остановить израильскую оккупацию», — сообщил протестующий Абу Зейд.

Собравшиеся потребовали открыть границы для того, чтобы они смогли проследовать на Западный берег для оказания «помощи» проживающим там арабам.

Thousands of Jordanians are now traveling by foot to the Israeli "border" surrounding the Occupied West Bank, to show solidarity with Palestinians there and protest against killing of civilians in Gaza.#Gaza #Israel #Palestine #AlAqsaMosque #Jerusalem #Jordan pic.twitter.com/xTxqFymWBP — INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) May 14, 2021

Несколько сотен демонстрантов попытались прорваться через границу, однако были остановлены иорданской полицией при помощи слезоточивого газа и выстрелов в воздух.

При этом уже несколько дней продолжаются митинги у израильского посольства в Аммане. Также в мечетях совершаются молитвы о защите арабского населения Палестины.

Подобная солидарность, которую иорданцы проявляют к палестинцам, объясняется их тесными семейными связями. Прежде всего, множество арабов с Западного Берега перебралось в Иорданию в 1948 году и смешалось с местным населением. При этом у них остались семейные связи в Палестине, которые никуда не делись после захвата региона Израилем в 1967 году.

Примечательно, что в этот же день на ливано-израильской границе произошла попытка прорыва через кордон. Активисты взорвали забор и устроили пожар, однако были остановлены несколькими предупредительными выстрелами израильских танков. Как сообщают израильские СМИ, некоторые из участников акции несли флаги шиитской группировки «Хезболла».

Reportedly a border breech of militants from Lebanon into Israel, appear to be carrying Hezbollah flags https://t.co/e77NyhEydI — ISRAEL????????GAZA????????HAMAS????INSTANT ALERTS (@TheWokeReport) May 14, 2021

Война за углом

Текущее обострение палестино-израильского конфликта началось с того, что окружной суд Иерусалима постановил расселить несколько занимаемых арабскими семьями домов в восточном районе Шейх Джаррах. В результате начались массовые беспорядки, затронувшие не только арабский район, но и Храмовую гору.

Палестинская организация ХАМАС, в свою очередь, потребовала от Израиля вывести полицию из этих районов и освободить задержанных арабов. Не дождавшись ответа, группировка приступила к артиллерийским и ракетным обстрелам Израиля, спровоцировав ответные удары.

This Palestinian photographer in Gaza has complete confidence in the trustworthiness of the Israeli Air Force, which announced its target in advance, allowing the building to be evacuated. He, whose life depends on it, trusts Israel’s statements more than does the Western media. pic.twitter.com/oXiv9sxtvO — Mike (@Doranimated) May 14, 2021

Подобный обмен «любезностями» привел к тому, что палестинская организация объявила об операции «Иерусалимский меч» по захвату древней столицы, а израильская армия, в свою очередь, приступила к «Стражу Стены» — операции по принуждению ХАМАС к миру.

К середине дня 14 мая сообщается о 122 убитых и более чем 900 раненых арабов. При этом в результате продолжающихся ракетных обстрелов ХАМАС погибли 9 израильтян.