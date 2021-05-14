Шеф-повар назвал золотые правила правильного приготовления жареной картошки

Москва, 14 мая. Любовь к жареной картошке появляется еще в детстве, когда ее готовят мама или бабушка. Шеф-повар Антон Рубцов рассказал о золотых правилах приготовления этого блюда.

Жареная картошка по праву считается гастрономическим утешением родом из детства. При этом для всех она разная, как и салат оливье. Однако при жарке картофеля стоит помнить о нескольких простых правилах, которые помогут в результате получить вкуснейшее блюдо.

Рубцов в первую очередь советует правильно выбирать картошку. По его словам, в овоще должно быть высокое содержание крахмала, чтобы получилась красивая и аппетитная корочка. Если брать на развес, то лучше отдавать предпочтение желтой картошке.

Кроме того, правильная нарезка тоже играет большую роль. Так, шеф-повар рекомендуется нарезать картофель толстым брусочком с толщиной сторон, равной примерно 0,7 сантиметров. Тогда блюдо получится с приятной карамельной корочкой и потрясающей рассыпчатой мякотью внутри.

Кроме того, перед жаркой нужно высушивать клубни от влаги. Для последующего процесса приготовления необходимо также правильно выбрать сковороду, у которой будет толстое дно. Лучше всего подойдет чугунная, поскольку на ней равномерно распределяется тепло и картошка вряд ли подгорит, однако можно жарить и на тефлоновой.

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