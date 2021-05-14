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14 мая 18:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:22
Интервью
Вольфганг Черни: В фильме «Скажи ей» я играю положительного американского разлучника
18:19
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу
18:19
Наука
Японские ученые установили причину быстрого разрушения современных бетонных конструкций
18:19
Происшествия
Польские фермеры 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР
18:18
Весь мир
Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
18:17
Происшествия
Избивавший собак в Петербурге живодер оказался водителем трамвая
18:15
Общество
Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения
18:15
Происшествия
Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы
18:14
Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
18:12
Общество
В Калининграде появится лучшее в России футбольное поле
18:11
Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
18:11
Политика
Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев
18:09
Общество
Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию
18:07
Политика
Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа
18:07
Общество
Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект
18:04
Происшествия
Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
18:03
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
18:02
Армия
Израильские военные атаковали ВМС движения ХАМАС
18:02
Общество
Блогерство помогло пенсионеру из Иркутской области исполнить мечту больной супруги
18:02
Общество
Распекал чиновников и собрался на выборы: Володин посетил с визитом Саратов
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Шеф-повар назвал золотые правила правильного приготовления жареной картошки

Общество
Шеф-повар назвал золотые правила правильного приготовления жареной картошки
pixabay.com

Москва, 14 мая. Любовь к жареной картошке появляется еще в детстве, когда ее готовят мама или бабушка. Шеф-повар Антон Рубцов рассказал о золотых правилах приготовления этого блюда.

Жареная картошка по праву считается гастрономическим утешением родом из детства. При этом для всех она разная, как и салат оливье. Однако при жарке картофеля стоит помнить о нескольких простых правилах, которые помогут в результате получить вкуснейшее блюдо.

Рубцов в первую очередь советует правильно выбирать картошку. По его словам, в овоще должно быть высокое содержание крахмала, чтобы получилась красивая и аппетитная корочка. Если брать на развес, то лучше отдавать предпочтение желтой картошке.

Кроме того, правильная нарезка тоже играет большую роль. Так, шеф-повар рекомендуется нарезать картофель толстым брусочком с толщиной сторон, равной примерно 0,7 сантиметров. Тогда блюдо получится с приятной карамельной корочкой и потрясающей рассыпчатой мякотью внутри.

Кроме того, перед жаркой нужно высушивать клубни от влаги. Для последующего процесса приготовления необходимо также правильно выбрать сковороду, у которой будет толстое дно. Лучше всего подойдет чугунная, поскольку на ней равномерно распределяется тепло и картошка вряд ли подгорит, однако можно жарить и на тефлоновой.

Ресторатор Сергей Хромов ранее рассказал, как приготовить идеальное меню для пикника. Бренд-шеф составил рецепты основного блюда, закусок и салатов.

еда приготовление жареная картошка
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Все новости / Общество / Шеф-повар назвал золотые правила правильного приготовления жареной картошки
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