Зоозащитники ополчились на блогера Романа Носикова за убийство собаки

Москва, 14 мая. Блогер Роман Носиков убил взятую из приюта собаку за то, что она кинулась на его супругу.

Зоозащитники и сотрудники приюта отмечают, что Носикова предупреждали о непростом характере пса и были готовы забрать его в любой момент, сообщает «Ридус». Блогер взял в дом с двумя несовершеннолетними заведомо агрессивную собаку. Зоозащитники считают, что правила содержания пса были грубо нарушены.

Носиков отрицает информацию о том, что он знал об агрессивности собаки, и назвал свой поступок «непростительной верой в чудо». Когда пес Федька несколько раз укусил сначала супругу, а потом и самого мужчину, семья посчитала это «моментом притирки», но когда собака напала на супругу Носикова и начал грызть ее руки — мужчина нанес ему смертельный удар лопатой.

Зоозащитница Грачевская передала контакты блогера во все черные списки, чтобы он никогда не смог взять животное из приюта. Роман Носиков же обещает «привлечь Грачевскую за клевету». После случившегося семья блогера начала получать угрозы по телефону. Он уверен, что травлю организовали зоозащитники приюта. Ситуация получила широкий резонанс в социальных сетях.

Сотрудники тверского БТИ спасли отравленную собаку, сообщал ФАН. Благодаря своевременной помощи работников «Тверского областного БТИ» ветеринарам удалось не дать умереть животному, отравленному догхантерами.