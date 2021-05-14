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14 мая 18:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:22
Интервью
Вольфганг Черни: В фильме «Скажи ей» я играю положительного американского разлучника
18:19
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу
18:19
Наука
Японские ученые установили причину быстрого разрушения современных бетонных конструкций
18:19
Происшествия
Польские фермеры 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР
18:18
Весь мир
Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
18:17
Происшествия
Избивавший собак в Петербурге живодер оказался водителем трамвая
18:15
Общество
Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения
18:15
Происшествия
Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы
18:14
Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
18:12
Общество
В Калининграде появится лучшее в России футбольное поле
18:11
Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
18:11
Политика
Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев
18:09
Общество
Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию
18:07
Политика
Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа
18:07
Общество
Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект
18:04
Происшествия
Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
18:03
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
18:02
Армия
Израильские военные атаковали ВМС движения ХАМАС
18:02
Общество
Блогерство помогло пенсионеру из Иркутской области исполнить мечту больной супруги
18:02
Общество
Распекал чиновников и собрался на выборы: Володин посетил с визитом Саратов
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Зоозащитники ополчились на блогера Романа Носикова за убийство собаки

Происшествия
Зоозащитники ополчились на блогера Романа Носикова за убийство собаки
pixabay.com  /  Nicooografie

Москва, 14 мая. Блогер Роман Носиков убил взятую из приюта собаку за то, что она кинулась на его супругу.

Зоозащитники и сотрудники приюта отмечают, что Носикова предупреждали о непростом характере пса и были готовы забрать его в любой момент, сообщает «Ридус». Блогер взял в дом с двумя несовершеннолетними заведомо агрессивную собаку. Зоозащитники считают, что правила содержания пса были грубо нарушены.

Носиков отрицает информацию о том, что он знал об агрессивности собаки, и назвал свой поступок «непростительной верой в чудо». Когда пес Федька несколько раз укусил сначала супругу, а потом и самого мужчину, семья посчитала это «моментом притирки», но когда собака напала на супругу Носикова и начал грызть ее руки — мужчина нанес ему смертельный удар лопатой.

Зоозащитница Грачевская передала контакты блогера во все черные списки, чтобы он никогда не смог взять животное из приюта. Роман Носиков же обещает «привлечь Грачевскую за клевету». После случившегося семья блогера начала получать угрозы по телефону. Он уверен, что травлю организовали зоозащитники приюта. Ситуация получила широкий резонанс в социальных сетях.

Сотрудники тверского БТИ спасли отравленную собаку, сообщал ФАН. Благодаря своевременной помощи работников «Тверского областного БТИ» ветеринарам удалось не дать умереть животному, отравленному догхантерами.

убийство зоозащитники собака
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Все новости / Происшествия / Зоозащитники ополчились на блогера Романа Носикова за убийство собаки
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