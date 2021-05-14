Крупная партия оружия пропала после взрывов в чешской Врбетице

, 14 мая. Компания Imex Group, арендовавшая склады во Врбетице, заявила об исчезновении части арсенала. Она заявила, что оружие не могло быть уничтожено во время взрыва.

Бесследно пропали 1000 ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 800 автоматов, 500 пулемётов, а также более 100 пистолетов и других предметы вооружения, сообщает издание Mlada fronta Dnes.

Оружие могло оказаться в руках торговцев черного рынка. Однако компания подала иск на полицию по подозрению в краже. Она подозревает, что стражи правопорядка, приехавшие на место взрыва, могут быть причастны к пропаже боеприпасов.

Ранее Чехия обвинила российскую разведку в якобы причастности к взрывам на военных складах во Врбетице в 2014 году.