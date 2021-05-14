Крупный разлив нефти произошел на месторождении в ЯНАО

Салехард, 14 мая. Порядка 3 тыс. кубометров нефтепродуктов разлились на Карамовском месторождении, передает региональный главк МЧС.

Инцидент произошел в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Загрязненный участок в настоящий момент перекрыт. Разлив не угрожает водоемам и водозаборам. На месте проводятся аварийно-восстановительные работы. Причины случившегося не уточняются.

Власти Республики Коми ввели режим чрезвычайной ситуации в городе Усинск после утечки нефтепродуктов, сообщало Федеральное агентство новостей. На реке Колве уже установили боновые заграждения, обстоятельства ЧП устанавливаются.