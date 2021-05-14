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новостей
18:19
Шоу-бизнес
Историк моды Васильев заявил, что Бузова обязана своей популярностью разводу
18:19
Наука
Японские ученые установили причину быстрого разрушения современных бетонных конструкций
18:19
Происшествия
Польские фермеры 23 года удерживали в рабстве выходца из СССР
18:18
Весь мир
Пуэрториканцы выступили против грабительской приватизации энергетического сектора
18:17
Происшествия
Избивавший собак в Петербурге живодер оказался водителем трамвая
18:15
Общество
Названы регионы России с проблемами в сфере занятости населения
18:15
Происшествия
Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы
18:14
Общество
Общественник Ионов попросил ФБР Пригожина заступиться за афроамериканца Абу-Джамала
18:12
Общество
В Калининграде появится лучшее в России футбольное поле
18:11
Общество
Эпидемиолог Белякова объяснила, почему нельзя смешивать разные вакцины от коронавируса
18:11
Политика
Украинский Совбез одобрил санкции против 111 иностранцев
18:09
Общество
Депутат Рыжак в ответ на Казань предложил вернуть идеологию в Конституцию
18:07
Политика
Израиль не планирует обращаться к США за помощью после обострения ситуации в секторе Газа
18:07
Общество
Вторая жизнь Крымской АЭС: легендарную электростанцию могут превратить в супер-объект
18:04
Происшествия
Ревнивый петербуржец заставил возлюбленную проткнуть ножом его грудь
18:03
Шоу-бизнес
Слепаков признался в тайном разводе с женой
18:02
Армия
Израильские военные атаковали ВМС движения ХАМАС
18:02
Общество
Блогерство помогло пенсионеру из Иркутской области исполнить мечту больной супруги
18:02
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Двое калифорнийских подростков напали на пожилого выходца из Азии

Происшествия
Двое калифорнийских подростков напали на пожилого выходца из Азии
pixabay.com  /  PD

Сан-Франциско, 14 мая. Двое подростков были арестованы в США за нападение на 80-летнего уроженца Азии. Несовершеннолетние ограбили пенсионера, перед этим сильно толкнув свою беспомощную жертву.

Инцидент произошел в пригороде Сан-Франциско на Акапулько-роуд. Пожилой мужчина азиатской наружности вышел прогуляться, когда вдруг двое подростков напали на него и потребовали бумажник, пишет The Fox News.

Когда жертва начала звать о помощи, подозреваемые силой сняли с него браслет Fitbit и скрылись на синем седане Subaru. Происшествие попало в объективы камер видеонаблюдения, благодаря чему легко убедиться, что все случилось в дневное время, когда на улицах должно быть безопасно.

По словам полицейских, 80-летний мужчина получил незначительные травмы, которые не требовали медицинской помощи. Вскоре после того, как стражи порядка управления Сан-Леандро опубликовали запись с уличных камер, преступников удалось поймать. Ими оказались двое несовершеннолетних американцев 11 и 17 лет. Младший из двух бандитов находился за рулем автомобиля, который был ранее угнан в Окленде.

«Мы благодарны за то, что нам удалось захватить этих подростков безопасно и быстро», — отметили в полиции.

Почти через два часа после первого нападения те же двое подростков ограбили 19-летнюю латиноамериканку на Банкрофт-авеню. В настоящий момент следователи изучают материалы других дел, к которым могут быть причастны малолетние преступники. Как ранее заявила полиция, пока нет никаких доказательств того, что подростки напали на мужчину азиатского происхождения в связи с его расовой принадлежностью.

В то же время департамент полиции Сан-Леандро провел демографическое исследование жертв, где сравнивалась статистика насильственных преступлений с 2019 по 2020 годы. Выяснилось, что преступления против членов азиатской общины увеличились на 283%, поэтому следователи решили проверять все возможные зацепки и мотивы правонарушения.

сша ограбление калифорния подростки азиаты
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