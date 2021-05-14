Двое калифорнийских подростков напали на пожилого выходца из Азии

Сан-Франциско, 14 мая. Двое подростков были арестованы в США за нападение на 80-летнего уроженца Азии. Несовершеннолетние ограбили пенсионера, перед этим сильно толкнув свою беспомощную жертву.

Инцидент произошел в пригороде Сан-Франциско на Акапулько-роуд. Пожилой мужчина азиатской наружности вышел прогуляться, когда вдруг двое подростков напали на него и потребовали бумажник, пишет The Fox News.

Когда жертва начала звать о помощи, подозреваемые силой сняли с него браслет Fitbit и скрылись на синем седане Subaru. Происшествие попало в объективы камер видеонаблюдения, благодаря чему легко убедиться, что все случилось в дневное время, когда на улицах должно быть безопасно.

По словам полицейских, 80-летний мужчина получил незначительные травмы, которые не требовали медицинской помощи. Вскоре после того, как стражи порядка управления Сан-Леандро опубликовали запись с уличных камер, преступников удалось поймать. Ими оказались двое несовершеннолетних американцев 11 и 17 лет. Младший из двух бандитов находился за рулем автомобиля, который был ранее угнан в Окленде.

«Мы благодарны за то, что нам удалось захватить этих подростков безопасно и быстро», — отметили в полиции.

Почти через два часа после первого нападения те же двое подростков ограбили 19-летнюю латиноамериканку на Банкрофт-авеню. В настоящий момент следователи изучают материалы других дел, к которым могут быть причастны малолетние преступники. Как ранее заявила полиция, пока нет никаких доказательств того, что подростки напали на мужчину азиатского происхождения в связи с его расовой принадлежностью.

В то же время департамент полиции Сан-Леандро провел демографическое исследование жертв, где сравнивалась статистика насильственных преступлений с 2019 по 2020 годы. Выяснилось, что преступления против членов азиатской общины увеличились на 283%, поэтому следователи решили проверять все возможные зацепки и мотивы правонарушения.