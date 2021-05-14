Манижа назвала русских женщин обладательницами уникальной силы

Роттердам, 14 мая. Исполнительница Манижа, которая представит РФ на Евровидении, в эфире YouTube-шоу «Специальный гость» с Тиной Канделаки рассказала, в чем состоит уникальность русских женщин.

По мнению конкурсантки, россиянок отличает от других женщин мира невероятная сила. Она настолько мощная, что может как уничтожить все вокруг, так и поднять целую планету.

«У русской женщины есть одно отличительное качество. Это настолько мощная сила, которая может разрушить все в пух и прах, либо эта сила может поднять целую планету Земля. Мне очень хочется, чтобы создавались условия в жизни, чтобы эта энергия была больше про созидание», — цитирует Манижу сайт 360tv.ru.

Этот потенциал часто не находит применения и растрачивается из-за сложных условий жизни, отметила певица. Она призвала создать обстановку, которая бы направила эту силу в нужное русло.

Знаменитость находится в Роттердаме, где уже прошла репетиция ее номера для Евровидения. Поп-исполнительница выступит с песней Russian Woman, которая подверглась критике со стороны россиян. Манижа публично обратилась к хейтерам во время пресс-конференции в преддверии конкурса.