Количество частных инвесторов на Московской бирже резко выросло в апреле

Москва, 14 мая. Большой приток частных инвесторов по итогам апреля привел к рекордному росту объема вложений в российские ценные бумаги.

Число физических лиц, которые имели брокерский счет на Московской бирже, в апреле прошлого года оценивался в 596,6 тысячи человек. В нынешнем апреле зафиксировано более 1,9 миллиона человек, которые участвуют в торгах на площадке, пишет портал Finam.ru.

За минувший месяц в акции отечественных компаний была инвестирована сумма в 77 миллиардов рублей. Это был рекорд площадки по объему частных вложений в акции за месяц. Облигации российских фирм привлекли 82,4 миллиарда рублей, а биржевые фонды — 9,5 миллиарда.

Отечественные вкладчики предпочли долговые бумаги: 82% вложений пришлось на корпоративные облигации, 14% — в ОФЗ и 4% было направлено на еврооблигации.

Московская биржа ранее объявила об уменьшении минимальной суммы сделок с валютой.